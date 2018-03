Das renovierte Gerätehaus soll im Juni offiziell übergeben werden

Im Juli soll das renovierte und umgebaute Gerätehaus der Abteilung Riedheim der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf offiziell eingeweiht und übergeben werden. Das kündigte Abteilungskommandant Florian Jehle in der Jahreshauptversammlung der Riedheimer Wehr am Samstag an. Im Mai werde noch der Fliesenboden in der Fahrzeughalle erneuert.

Zu elf Einsätzen mussten die Riedheimer Wehrleute im vergangenen Jahr ausrücken, dabei galt es, überwiegend technische Hilfeleistung nach Unfällen zu geben. Da galt es, eine Ölspur zu beseitigen, die Straße zu reinigen, zweimal musste ein Baum von der Fahrbahn entfernt werden, zudem wurde die Wehr zu zwei Kleinbränden gerufen. Wie wichtig es ist, über eine ausreichend hohe Zahl an gut ausgebildeten Wehrleuten zu verfügen, sei bei der Überlandhilfe der Riedheimer im Deggenhausertal im Mai vergangenen Jahres deutlich geworden, stellte Florian Jehle fest. Aufgrund der Verfügbarkeit von weiteren Wehrleuten konnten sie bei der großen Hitze die Atemschutz-Geräteträger rechtzeitig abgelöst werden.

Das habe gezeigt, wie wichtig regelmäßiges Üben von unterschiedlichen Einsätzen sei. Jehle appellierte an die Wehrleute, an Proben und Übungen teilzunehmen. Wichtig sei es auch, neue Mitglieder zu werben, in den nächsten Monaten soll verstärkt Nachwuchs geworben werden. Derzeit verfügt die Riedheimer Wehr über 39 Aktive, hinzukommen zehn Mitglieder der Jugendwehr, die in Markdorf ausgebildet werden und neun Mitglieder der Altersmannschaft.

Zu insgesamt 36 Proben zu verschiedenen Themen sind die Wehrleute in den vergangenen Monaten zusammengekommen. Dass sich das regelmäßige Üben lohnt, wurde bei den Wettkämpfen in Eriskirch deutlich, einige Riedheimer Wehrmitglieder erreichten das Bronzene und das Goldene Leistungsabzeichen. Zudem leisteten die Riedheimer eine große Anzahl von Einsatzstunden bei Sicherheitswachdiensten der großen Veranstaltungen im Stadtteil.

Der Abteilungs-Kommandant begrüßte drei neue Wehrleute in Riedheim, allerdings musste er auch drei verabschieden, die aufgrund von Beruf und Umzug ihren Dienst beendet haben. Befördert wurden Ernst Reifsteck (Brandmeister), Hubert Rössler (Hauptlöschmeister), Alexander Klotz (Oberlöschmeister) und Thorben Felder, Markus Haupt (Feuerwehrmann). Für 25 Jahre aktive Tätigkeit in der Feuerwehr wurden Sebastian Fauler und Alexander Klotz geehrt.

Für Riedheim wurde ein neues Löschfahrzeug beantragt, allerdings werde über den Zuschussantrag erst im Sommer entschieden, berichtete Gesamtkommandant Daniel Kneule. Die neuen Uniformen seien bereits bestellt, die Auslieferung werde wohl bis zum Sommer erfolgen.