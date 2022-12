Das Programm fürs Markdorf Open-Air steht

Das Programm für das Markdorf Open-Air ist komplett: Die 13-köpfige Brasspop-Band Querbeat aus Bonn vervollständigt das Line-up der viertägigen Veranstaltung im Herzen Markdorfs und erobert die Bühne am 18. Mai. Ebenfalls auftreten werden die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng (Mittwoch, 17. Mai), der Liedermacher Hubert von Goisern (19. Mai) und der deutsche Singer-Songwriter Johannes Oerding (Samstag, 20. Mai).

Die ehemalige Schülerband aus Bonn gilt inzwischen als feste Größe für Brasspop. In den ersten Jahren spielten sie, ausgestattet mit vielen Blechbläsern, hauptsächlich Coversongs und Karnevalslieder im lateinamerikanischen Stil. Nachdem die Band in den ersten Jahren vor allem auf Stadtfesten in Bonn und Umgebung gespielt hatte, stieg sie 2007 in den Kölner Karneval ein. Mit Songs wie „Guten Morgen Barbarossaplatz“, „Nie mehr Fastelovend“ oder „Stonn op un danz“ wurden sie dort zu einer festen Größe. Vor wenigen Tagen standen die Brasspop-Durchstarter als Support-Act für Marteria auf der großen Bühne der Kölner Lanxess Arena.

Verträge spät eingetütet

„Erst kurz vor Weihnachten haben wir es geschafft, die Verträge mit allen Acts einzutüten“, erzählt Jens Neumann vom Kultur-Team-Markdorf, welches das viertägige Festival auf dem Marktplatz in Markdorf auf die Beine stellt. „Wir sind später als sonst dran“, erzählt Neumann hörbar erleichtert. Um so mehr freue sich das Team, den Besuchern des Markdorf Open-Airs vom 17. bis 20. Mai ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können.

Hauptact am Samstagabend ist der deutsche Singer-Songwriter Johannes Oerding. Der 40-Jährige gehört zu den beliebtesten deutschen Sängern und steht bereits seit vielen Jahren auf der Bühne. Zu seinen Hits zählen „Alles brennt“ und „An guten Tagen“. Mit Johannes Oerding habe man einen Künstler verpflichten können, auf den sich alle „riesig freuen“, so Neumann. Grundsätzlich bemühe sich das Team ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, um die Liebhaber verschiedenster Musikstile zu erreichen.

Hubert von Goisern tritt am Freitag auf

Die erste Zusage erhielt das Veranstalterteam Dieter Boes und Jens Neumann bereits Ende Oktober, als Alpenrocker Hubert von Goisern sein Kommen zusicherte. Der österreichische Liedermacher sorgte mit „Koa Hiatamadl“ Anfang der 1990er für Aufsehen und tritt am Freitag in Markdorf auf. Am Eröffnungsabend, der ganz im Zeichen des Schlagers steht, will die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng für Aufsehen sorgen. Jüngst trat sie bei der Florian-Silbereisen-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf. In Österreich ist die 32-Jährige schon länger bekannt. Ihr Markenzeichen sind ihre pinke Lederhose und ihre pinke Harmonika.