Das Orchester der Musikfreunde Markdorf probt mit Solistin Andrea Ringendahl auf Schloss Hersberg

Das Orchester der Musikfreunde Markdorf probt Mozarts Klavierkonzert in d-moll. Obwohl die geplanten Konzerte im Oktober abgesagt sind, treffen sich die Musiker zum Probenwochenende auf Schloss Hersberg.

„So ein Probenwochenende bringt unheimlich viel, weil wir intensiver proben können. Die Motivation steigt, wenn wir alles einmal als Ganzes spielen und hören“, sagt Vereinsvorsitzende Eva Grafmüller. Sie hat dafür gesorgt, dass die Proben coronakonform ablaufen, mit mindestens anderthalb Metern Abstand zwischen den Spielern und Maskenpflicht bis zum Platz, sogar Luftfilter stehen im Raum.

Der Schreck kommt im dritten Satz. „Ich weiß nicht, ob ich den so langsam spielen kann“, sagt Pianistin Andrea Ringendahl, die die Probe vorher gehört hat. Nach einem Versuch in ihrem wesentlich schnelleren Tempo meint eine erste Geige: „So habe ich mir das nicht vorgestellt.“ Eine andere sagt: „Vielleicht spielen wir einfach nicht alle Töne?“ Dirigent Eckmann beruhigt: „Das Tutti ist wirklich schwer und der Einstieg nichts für schwache Nerven.“ Er rät, eine Nacht darüber zu schlafen. Am Sonntag einigen sie sich auf ein Tempo, in dem die Töne sprudeln und perlen, ohne die Streicher zurückzulassen.

Solistin Andrea Ringendahl ist froh, trotz Krise mit echten Menschen zu musizieren. „Mit Orchester zu spielen ist für Pianisten zudem immer etwas besonderes“, sagt sie. Das Klavierkonzert hat sie mit ausgewählt. „Genau dieses Konzert habe ich von meiner Oma auf Schallplatte geschenkt bekommen und diese Platte rauf und runter gehört, bis sie kaputt war. Ich habe mir schon als Kind vorgestellt, das einmal zu spielen.“ Das d-moll-Konzert gilt als erstes Beispiel eines sinfonischen Klavierkonzerts. Beethoven schätzte es sehr und schrieb zwei Kadenzen dafür. Für Dirigent Eckmann ist es wunderbare, berührende Musik. „Das Konzert hat eine herausragende Stellung und hat eine große Rezeptionsgeschichte. Für uns ist es schön, es in den Proben ganz neu zu erleben“, sagt er.

Als zweites Werk hat er sich für Beethovens erste Sinfonie entschieden. „Wir wollten im Beethovenjahr zu seinem 250. Geburtstag ein Werk von Beethoven spielen. Diese Sinfonie ist von jugendlicher Frische und einem Aufbruchsgeist, der einfach mitreißend ist“, sagt er. Beethoven komponierte sie mit 29 Jahren und mischte in ihr Tradition mit neuen Ideen, Witz und überbordender Lebendigkeit.

Sie ist das Lieblingsstück von Fagottistin Judith Majewski. „Der Bläsersatz ist einfach wunderbar“, sagt sie. Am Probenwochenende schätzt sie die Möglichkeit, sich über längere Zeit mit der Musik zu befassen: „Da hat man den Kopf frei, um wirklich intensiv zu proben.“ Cellistin Sabine Marx sagt: „Es ist toll, zwei bis drei Tage zusammen zu verbringen, da wächst das Orchester zusammen.“ Der stellvertretende Vereinsvorsitzender und Geiger Georg Samson findet einen weiteren Vorteil: „Wir haben hier das Monopol, ein Orchester live zu erleben. Im Moment geht das sonst ja nur im Fernsehen.“ Die Musikfreunde Markdorf hoffen, die Werke bei einem im Januar geplanten Neujahrskonzert auch öffentlich aufführen zu können.