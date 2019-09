Das Deggenhausertal hat ein „Herz für den Apfel“

„Ein Herz für den Apfel“, so hat das Motto für das große Apfelfest im Deggenhausertal am Sonntag gelautet. Zahlreiche Besucher kamen und bewunderten unter anderem das große Apfelherz, das fleißige Hände am Samstag ausgelegt hatten. Das Herz war auf einer Wiese am Weg zwischen den beiden Festorten, in Wittenhofen an der Schule und in Obersiggingen bei der Mosterei Kopp, zu bestaunen. Es hatte einen Durchmesser von etwa 30 Metern, rund 50 000 Äpfel waren ausgelegt worden.

Das sind etwa zwölf Tonnen, die wiederaufgenommen und dann zu Apfelsaft gepresst werden. Der Saft kann bei der Mosterei Kopp erworben werden, mit dem Erlös wird das Schulfruchtprogramm für die Kindergärten und die Schulen im Tal unterstützt. Neben dem Herz hatten Traktorfreunde Dtal ihre Oldtimer aufgestellt, dabei ein Lanz Bulldog und ein Porsche-Traktor. Imposant über dem Herz, die Modellbauer mit ihren Heißluft-Ballonen, nebenan ein Drachenbauer mit seinen bunten Fliegern, denen allerdings der Wind fehlte. Für die Kinder gab es eine Heuburg, die Erwachsenen nutzten sie, um das Herz besser fotografieren zu können.

Bei Mosterei Kopp erfuhren die Besucher, wie heute mit modernen Maschinen Saft gepresst und abgefüllt wird. Nebenan zeigten die Mitglieder des Seehaufens, wie vor Jahrzehnten mit mühseliger Handarbeit Saft gepresst wurde. Natürlich wurden die Säfte gleich probiert, zudem gab es ein großes Kuchenangebot. Zudem informierten sich die Besucher an einigen Ständen über Obstbau und Natur. Der Musikverein Deggenhausen-Lellwangen sorgte für die musikalische Unterhaltung und wurde am Nachmittag vom Musikverein Roggenbeuren abgelöst.

Auf dem Weg nach Wittenhofen hatten die Wirte aus dem Deggenhausertal eine Erfrischungsstation aufgebaut, etwas weiter warteten Esel auf viele Streicheleinheiten der Kinder und der Erwachsenen. In einen großen Marktplatz war der Schulhof umgewandelt worden, hier gab es zahlreiche Leckereien aus dem Bereich der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg zum Probieren, zum Mitnehmen und gleich zum Verzehren.