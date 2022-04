Dank Flugmesse Aero: Hochbetrieb am Himmel über Markdorf

Mit tiefem Brummen kündigt sich im Luftraum über Markdorf eine Maschine nach der anderen an. Denn wer standesgemäß zur Luftfahrtmesse Aero anreist, der fliegt mit dem eigenen Flieger.

Und so landen Ultraleichtflugzeuge bis 600 Kilogramm ab 8 Uhr morgens beinahe im Minutentakt auf der Grasbahn des Segelfluggeländes in Markdorf.

„Wir haben alle Hände voll zu tun“, berichtet Peter Baier. Geschäftig kümmert sich der Segelflieger aus Markdorf um alle anfallenden Fragen.

„Ich bin quasi das Mädchen für alles“, sagt er mit einem Schmunzeln, das man trotz fliegertypisch mit Sonnenbrille verdeckten Augen genau erkennen kann.

Tower mal anders: Auf dem Segelfluggelände in Markdorf dient ein VW-Pritschenwagen als Tower. (Foto: Sandra Philipp) Ordentlich was los: Wer sich auf der Landeban des Segelfluggeländes Markdorf umschaut, bekommt Dank Aero derzeit viel zu sehen. (Foto: Sandra Philipp) Ultraleichtflugzeug im Landeanflug: Am Segelfluggelände in Markdorf ist dank Aero-Messe so einiges geboten. (Foto: Sandra Philipp) Abgedeckt parken einige Ultraleichtflugzeuge während der gesamten Messezeit in Markdorf und werden dort auch in der Nacht gut bewacht. (Foto: Sandra Philipp) Wie im Bienenstock: Im Luftraum über dem Segelfluggelände Markdorf ist dank Aero ganz schön viel los. (Foto: Sandra Philipp) Die drei Männer vom „Tower“ arbeiten hochkonzentriert, damit auf dem Segelfluggelände in Markdorf alle Piloten unfallfrei landen können. (Foto: Sandra Philipp) Auch ältere Schätzchen landen bei den Segelfliegern in Markdorf. (Foto: Sandra Philipp) Eine Maschine reiht sich an die nächste: Auf dem Segelfluggelände in Markdorf lässt die Aero grüßen. (Foto: Sandra Philipp) Einige Piloten kommen von weit her und machen sich mit dem ein oder anderen Zwischenstopp auf den Weg zur Aero. (Foto: Sandra Philipp) Mit dem Shuttle-Bus von Markdorf zum Messegelände: Diese beiden Herren der Firma Amann machen es möglich. (Foto: Sandra Philipp) 1 von 1

Mit kurzem Spurt in Sicherheit gebracht

Kaum ausgesprochen wedelt Baier aufgeregt mit den Armen, um die an diesem Morgen in Markdorf frisch gelandeten Piloten auf dem kürzesten Weg über die Graspiste zu lotsen.

Mit einem kleinen Spurt bringt sich die dreiköpfige Gruppe aus Frankreich in Sicherheit, ehe das nächste Flugzeug ein paar Meter links von ihnen aufsetzt.

„Wir müssen hier unbedingt noch jemanden postieren“, sagt Baier und ist schon wieder entschwunden.

Die Gruppe zückt derweil ihre Handys und schießt ein Foto. Nicht alle Tage haben sie es mit einem zum Tower umfunktionierten historischen VW-Pritschenwagen zu tun.

Wie eine Karte mit kleinen bunten Fähnchen zeigt, reihen sich aus ganz Europa unzählige Flugzeuge entlang der Piste auf. Unter ihnen auch exotische oder historische Modelle.

Kleinflugzeuge über Nacht gut bewacht

Die Pilotinnen und Piloten nutzen den Shuttle-Service, um auf das Messegelände zu gelangen

. Ihre Schätze wissen sie, während des Messebesuchs, gut bewacht in Markdorf, auch wenn sie über Nacht bleiben. Dann patrouilliert ein Sicherheitsdienst mit Hund auf dem Gelände.

Seit vielen Jahren arbeiten die Messe Friedrichshafen und die Segelflieger aus Markdorf zu Aero-Zeiten eng zusammen.

Weitere Landeplätze gibt es neben dem ausgebuchten Flughafen in Friedrichshafen zudem in Konstanz, Leutkirch und am Regio Airport in Mengen.