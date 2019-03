Damit Kinder bei ihren Eltern bleiben können

Pro Jahr nimmt das Jugendamt im Bodenseekreis in rund 40 Fällen Kinder in Obhut. Sie werden ihren Familien entzogen, wenn das Amt feststellt, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Mit diesem Schritt soll verhindert werden, dass das geistige, seelische oder körperliche Wohls des Kindes erheblich geschädigt wird.

Kinder, die ihren Familien weggenommen werden, sind Vernachlässigung und körperlicher oder emotionaler Gewalt ausgesetzt. Die Ursachen dafür sind meist vielschichtig. „Häufig ist die Überforderung mit der Erziehung gekoppelt mit finanziellen Schwierigkeiten“, sagt Sozialpädagogin Sabine Rief, die das Projekt Trias in Markdorf-Leimbach leitet. Manchmal befinden sich die Eltern in einer schwierigen Partnerschaft, manchmal spielen Sucht oder Drogen eine Rolle im Hintergrund. Projekte wie Trias sind für Familien, bei denen ein Kindesentzug im Raum steht, die letzte Möglichkeit, ihr Kind doch zu behalten.

Im Rahmen des Projekts ziehen die Familien um nach Leimbach. Ein halbes Jahr lang kommen sie in einem Haus unter, in dem bis zu vier Familien unter der Woche intensiv von Sozialpädagogen betreut werden. Jeder Familie stehen ein bis zwei Zimmer zur Verfügung, Gemeinschaftsräume nutzen sie mit den anderen Familien. Das Haus wird von der Synergie Jugendhilfe GmbH betrieben, die ihren Sitz in Kressbronn hat. Ein fünfköpfiges Team, das überwiegend aus Sozialpädagogen besteht, unterstützt die Bewohner. Die Sozialpädagogen helfen den Familien, den Ursachen für ihre Probleme auf den Grund zu gehen und sie an der Wurzel anzupacken.

„Wir übernehmen keine Erziehungsverantwortung, sondern coachen die Eltern auf Augenhöhe“, sagt Sabine Rief. „Am Anfang besteht unsere Hauptarbeit darin, Akzeptanz zu schaffen.“ Denn die Familien, bei denen ein Kindesentzug im Raum steht, sind meist wütend auf das Jugendamt. „Sie fühlen sich ganz falsch bewertet“, sagt sie.

Im nächsten Schritt werden klare Ziele formuliert – und zwar gemeinsam von den Eltern, dem Trias-Team und dem Jugendamt. Zusätzlich gibt es feste Bausteine wie Gruppentreffen, die die Woche strukturieren. „Alltagsstrukturierung ist ein zentraler Punkt“, sagt Sabine Rief. Dazu gehören ganz grundlegende Dinge, etwa dass die Kinder abends um eine geregelte Zeit ins Bett gebracht werden und morgens wieder aufstehen. „Das funktioniert oft nicht, wenn die Familien bei uns ankommen“, sagt sie. „Manchmal bestimmen Kleinkinder, was gegessen und wann geschlafen wird“, sagt sie. In solchen Fällen unterstützt das Trias-Team die Eltern, Rituale einzuführen, um dem Tag einen Rhythmus zu geben.

Struktur für die Kinder

Weil verschiedene Familien auf recht engem Raum leben, sind Absprachen wichtig. Deshalb werden gemeinsam Regeln aufgestellt. Wie in jeder anderen Wohngemeinschaft geht es dabei auch um Sauberkeit und Ordnung. Aber es geht auch darum, den Kindern eine gewisse Struktur zu geben. „Teils stecken wir den Rahmen, etwa wenn es um einen altersangemessenen Medienkonsum geht“, sagt Sabine Rief. Solange die Familien in Leimbach leben, ist für sie vieles komplizierter, zum Beispiel der Schulweg für die Kinder, die in der Regel weiterhin ihre gewohnte Schule besuchen.

Das Team kümmert sich aber nicht nur um pädagogische Belange. Sie helfen den Eltern auch, bürokratische Dinge zu klären, etwa wenn sie Schulden haben oder sogar eine Zwangsräumung ansteht. „Manche haben Monate oder Jahre keine Briefe mehr aufgemacht“, sagt Rief. Dann sei Hilfe beim Sortieren gefragt, bevor es zur Schuldnerberatung geht.

„Die Familien befinden sich in einem tiefen Tal und die Herausforderungen sind mit einem hohen Aufwand verbunden“, sagt sie. Doch mit den allermeisten Familien gelinge der Prozess, der sich insgesamt über 18 Monate zieht. Sie kennt auch den Grund dafür: „Die Eltern wollen Kinder behalten. Sie sind zu Unglaublichem fähig.“ Bei rund 80 Prozent der Familien, die diese Form der Unterstützung erhalten, komme es dann nicht zu einer stationären Unterbringung, also dem Entzug des Kindes, sagt Michael Erpenach, Geschäftsführer der Synergie Jugendhilfe.