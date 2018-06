„Da hätte auch ein Toter liegen können“

Diese Tat hatte die Stadt schockiert: Blutflecken auf dem Kopfsteinpflaster und Polizisten bei der Beweis- und Spurensicherung hatten die Stadtfestbesucher verstört. Mehr als ein Jahr später wurde gestern vor dem Amtsgericht Konstanz das Urteil gefällt: Der Täter muss für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

In den frühen Morgenstunden des Stadtfest-Sonntags 2011 waren mehrere Jugendliche noch in Feierlaune in der Stadt unterwegs und hatten auch Stunden nach dem Bewirtungsende am Samstagabend noch selbst mitgebrachten Alkohol konsumiert. Als die Gruppe hungrig wurde, telefonierte einer von ihnen mit einem Kumpel – dessen Eltern hatten damals einen Döner-Imbiss am Rande der Altstadt. Der Sohn schloss das Geschäft am Morgen auf und servierte Frühstück. Auch zwei weitere Jugendliche, die nicht zu dem Freundeskreis gehörten, nutzten die Möglichkeit und kamen in den Imbiss, um sich zwei Döner zu bestellen. Was dann folgte, ließ sich auch vor Gericht nicht mehr lückenlos rekonstruieren, da sich der Täter aufgrund seines betrunkenen Zustands und das Opfer nach Operation und Schmerzmitteln nicht mehr richtig erinnern können.

Der Sohn des Imbiss-Besitzers und einer der Gäste waren verbal aneinander geraten. Erst hatten sie sich in den Räumen gestritten, anschließend verlagerte sich die Diskussion nach draußen auf die Straße. „Ich kann mich an einen Streit erinnern, aber nicht mehr daran, um was es eigentlich ging“, so Opfer vor Gericht. „Ich weiß nicht mehr genau, was er zu mir gesagt hat. Er hat mich beleidigt und in meiner Ehre verletzt“, erinnerte sich der Täter schwach. So viel steht fest: Der junge Mann ging zurück in den Imbiss, holte sich ein langes Dönermesser und versetzte dem Opfer damit einen Hieb: Eine tiefe und stark blutende Wunde zog sich vom linken Ohr bis zum Kehlkopf. Anschließend flüchtete der Täter.

Er wurde rund zwei Stunden nach der Tat mit 1,4 Promille auf dem Sportgelände festgenommen. Die Tatwaffe will er dort versteckt, wenige Tage später mit dem Zug nach Friedrichshafen gebracht und dort im See versenkt haben. Der junge Mann hatte die Tat sofort gestanden, auch wenn er bei der Polizei zunächst noch von einer Glasscherbe als Tatwerkzeug gesprochen hatte.

„Da hätte auch ein Toter liegen können“, attestierte die Staatsanwältin. „Sie haben Glück gehabt. Nur wenige Millimeter tiefer und der Geschädigte wäre heute tot und das Gericht würde nur ein Strafmaß für Sie kennen – lebenslänglich“, richtete sich auch der Anwalt der Nebenklage an den Täter.

Weil der junge Mann wohl selbst schockiert von seiner Tat war – wie alle Zeugen aussagten – und zu keinem weiteren Hieb ansetzte, wurde er nur wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht wegen versuchten Totschlags angeklagt. „Ich weiß nicht, was in diesem Moment mit mir passiert ist“, erklärte der Täter heute. „Ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen und reflexartig den Kopf zur Seite gezogen. Ich hatte damit nicht gerechnet“, so das Opfer.

Der Täter hatte sich vor der Verhandlung schriftlich und nun vor Gericht auch direkt bei dem Opfer und dessen Eltern entschuldigt. Dies waren die einzigen Aktionen, die von der Richterin als positiv bemerkt wurden. „Sie haben bisher eine lächerliche Summe von 300 Euro als Schmerzensgeld bezahlt. Außerdem haben sie sich weder eine Arbeitsstelle gesucht, noch eine Suchtberatung besucht oder sich über eine Wiedergutmachung Gedanken gemacht“, kritisierte die Richterin.

Der Täter hatte zu Beginn der Verhandlung von einer schwierigen Kindheit und Problemen im Elternhaus berichtet. Nach einer abgeschlossenen Lehre, bei der er nicht übernommen wurde, habe er nichts mehr „auf die Reihe“ bekommen. Heute lebt er von Arbeitslosengeld II und sitzt die meiste Zeit zu Hause vor dem Fernseher. Die Richterin sprach von einer „anlasslosen Gewaltexplosion“, die durch nichts zu rechtfertigen wäre. Wenn der Angeklagte, der bereits zweimal wegen Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung vorbestraft ist, sich in seiner Ehre verletzt fühle, müsse er auch lernen, dass er sich Ehre erst verdienen müsse.