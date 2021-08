Corona-Schnelltestzentrum in der Stadthalle Markdorf öffnet wieder

Aufgrund der nun in vielen Bereichen geltenden 3G-Regelung bietet die Stadt Markdorf ab Montag, 30. August, in der Stadthalle den Bürgern wieder die Möglichkeit an, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Im Corona-Schnelltestzentrum in der Bussenstraße 1 sind Testungen möglich von Montag bis Freitag, 17 bis 21 Uhr, und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Aufgrund von Veranstaltungen, die in der Stadthalle stattfinden, sind an bestimmten Tagen keine Testungen möglich oder diese finden tagsüber statt. Die möglichen Termine können aber dem Online-Buchungssystem entnommen werden. Die Nutzung des Angebotes ist kostenlos. Bei dem Test handelt es sich um einen nasalen Schnelltest. Es können nur Personen getestet werden, die keine Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen und nur nach vorheriger Anmeldung. Das Mindestalter ist sechs Jahre. Minderjährige müssen entweder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen oder eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorlegen.

Anmeldungen sind grundsätzlich nur online möglich unter www.markdorf.de unter der Rubrik Aktuelles „Corona-Schnellteststelle“. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr telefonisch unter 07544/500227 anmelden. Ohne Ausweis ist eine Testung nicht möglich.