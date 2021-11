Corona-Schnellteststation auf dem Marktplatz Markdorf

In Markdorf auf dem Marktplatz öffnet am Mittwoch, 1. Dezember, eine Corona-Schnellteststation. Es handelt sich um einen erfahrenen privaten Anbieter, der unter anderem auch die Teststationen auf dem Messeparkplatz P7, auf dem Romanshorner Platz (beide in Friedrichshafen), sowie in Immenstaad in der Fritz-Kopp-Straße 28 betreibt. Es werden EU-zertifizierte Tests durchgeführt, die international gültig sind.

Bei Testabstrich erhält man ein Datenblatt mit QR-Codes mit denen das Ergebnis nach 15 bis 20 Minuten anonym oder per PDF abgerufen oder direkt in die Corona-Warn-App importiert werden kann. Die Testungen sind zu folgenden Zeiten möglich und werden nach Bedarf erweitert: Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie Samstag 9 bis 15 Uhr, Sonntag 10 bis 15 Uhr.

Die Nutzung des Angebotes der Antigen-Bürgertests ist kostenlos. Das Angebot gilt für symptomfreie Personen und Personen, die in den letzten 14 Tagen nicht positiv auf Sars-Cov2 getestet wurden. Die Testung ist ab drei Jahre möglich.

Die Testungen sind nach vorheriger Terminbuchung möglich. Anmeldungen sind direkt unter www.schnelltestzentrum-markdorf.de oder https://schnelltestzentrumfriedrichshafen.de möglich.

Bitte ein amtliches Ausweisdokument mitbringen.