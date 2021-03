Corona-Schnelltest: In Markdorf gibt es weitere Termine

Für die Corona-Schnellteststelle der Stadt Markdorf in der Mehrzweckhalle in Leimbach, Johann-Hillebrand-Weg 3, sind weitere Testtermine festgelegt worden:Am Gründonnerstag, 1. April, von 17 bis 20 Uhr, am Karsamstag, 3. April von 9 bis 18 Uhr, am Donnerstag, 8. April, von 17 bis 20 Uhr, und am Samstag, 10. April, von 9 bis 18 Uhr. Das Testangebot richtet sich vorrangig an Personen, die bislang keinen Testanspruch im Rahmen der Testverordnung hatten und keine Symptome aufweisen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Außerdem gilt es ausschließlich für Bürger und Bürgerinnen mit einem Erstwohnsitz in der Stadt Markdorf. Die Nutzung des Angebotes ist kostenlos.

Das Schnelltestzentrum befindet sich in der Mehrzweckhalle Leimbach, Johann-Hillebrand-Weg 3. Parkmöglichkeit gibt es auf dem Parkplatz unterhalb des Feuerwehrhauses, Zufahrt über den Oberen Lettenweg. Die Stadt Markdorf wird das Testangebot weiterhin anbieten und bei steigender Nachfrage ausbauen. Über die Termine wird regelmäßig über die Presse und das Amtsblatt, die Homepage der Stadt sowie die sozialen Medien informiert.