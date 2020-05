Corona-Krise beeinflusst Markdorfer Finanzplanung

Die Corona-Krise hat auch erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt 2020 und die Finanzen der Stadt. Mit rund 5,9 Millionen Euro Mindereinnahmen rechnet Kämmerer Michael Lissner. Durch Einsparungen und Verschiebung von Projekten soll das Minus um rund 1,4 Millionen Euro verringert werden. Für den Herbst werde es einen Nachtragshaushalt geben, kündigte er am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates an. Das größte Minus gebe es bei den Einnahmen der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rund 4,9 Millionen Euro.

Die bisherigen Hilfen von Land von 196 000 Euro könnten kein Ausgleich für die Mindereinnahmen sein, Lissner forderte finanzielle Unterstützung für die Gemeinden von Bund und Land. Zudem müssten geplante Investitionen neu priorisiert werden. Weitere Maßnahmen könnten ein Einstellungsstopp, eine Haushaltssperre, oder die Erhöhung der Vergnügungs- und der Grundsteuer sein.

Dies sei ein erster Ausblick auf die finanziellen Auswirkungen, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. Etliche Betriebe hätten bereits ein korrigierte Gewerbesteuer-Anmeldung für 2020 abgegeben, ebenso seien Stundungsanträge unkompliziert genehmigt worden. Auch einige Gebühren seien gestrichen worden, so für die Außenbewirtung. Zum Austausch über die Anliegen, sei mit Einzelhändlern und Gastronomen in der nächsten Woche ein Gespräch geplant. Als erste Maßnahmen könnte die Ausschreibung für den Umbau der Trendsportanlage aufgehoben werden und die Ausschreibung für den Kreisel an der Stadthalle und die Änderung des Übergangs am Latscheplatz verschoben werden.

Alle Ausgaben müssen auf den Prüfstand, forderte Dietmar Bitzenhofer (FW). Es sollten nur dringend notwendige Projekte umgesetzt werden, dazu gehöre nicht der Umbau der Trendsportanlage. Die Maßnahme sollte verschoben werden, vielleicht gebe es im Herbst günstigere Angebote der Firmen, oder Förderprogramme. Der Haushalt sollte vom Verwaltungsausschuss auf Einsparmöglichkeiten geprüft werden, wünschte Uwe Achilles (SPD). Die Trendsportanlage sollte jetzt umgesetzt werden. Dem stimmte auch Kerstin Mock für die CDU-Fraktion zu. Seit Jahren werde von attraktiven Angeboten für die Jugend im Gemeinderat geredet, die Verschiebung des Umbaus sei ein Affront gegen die Jugendlichen, die sich intensiv an der Planung beteiligt haben.

Die Trendsportanlage und der Kreisel an der Stadthalle sollen verschoben werden, dies forderte Rolf Haas (FDP). Nach langer Diskussion stimmten CDU-, Umweltgruppe- und SPD-Fraktion für die Vergabe der Umbauarbeiten an der Trendsportanlage, dagegen waren Freie Wähler und FDP. Für die Ausschreibung des Kreisels gab es keine Mehrheit.