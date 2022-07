Circus Renz schlägt Zelte in Markdorf auf

Zirkusfreunde der Region dürfen sich auf eine Attraktion am Anfang der Sommerferien freuen. Ab 4. August kommt der Circus Renz für vier Veranstaltungstage ins Gewerbegebiet Riedwiesen, auf das Gelände hinter SAP. Der Zirkus hat eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1842 zurückreicht, teilt Markdorf Marketing mit. Im Gegensatz zu den sonstigen Familienzirkussen, bei denen die Familienmitglieder den Großteil des Programms bestreiten, stehen hier außer dem Direktor mit dem Namen Renz und seiner Frau Jaqueline Traber keine Familienmitglieder in der Manege. Die Mehrzahl der Darbietungen werden von zwei Artistenduos beigesteuert. Der Zirkus bietet ein Programm mit viel Zirkus-Atmosphäre, heißt es. Vorstellungstermine: Donnerstag, 4. bis Samstag, 6. August, jeweils um 17 Uhr. Sonntag, 7. August, 11 Uhr. Alle Plätze 10 Euro, Loge 15 Euro. Karten sind nur vor Ort erhältlich. Vorbestellung per Whats App unter der Numme: 0163 / 872 5666