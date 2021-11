Christliches Bildungswerk präsentiert buntes Programm

Im November bietet das Christliche Bildungswerk (CBW) Markdorf eine Reihe von Veranstaltungen an. Mit dabei sind Film, Tanz, Politik und Literatur.

Unter dem Titel „Wie das Frauenwahlrecht in die Schweiz kam“ zeigt das CBW laut einer Pressemitteilung am Montag, 22. November, um 20 Uhr einen Spielfilm in der Mittleren Kaplanei. Grundlage des Films ist ein reales Ereignis aus der Geschichte: Am 7. Februar 1971 entschieden sich die Bürger der Schweiz dafür, das Frauenstimmrecht einzuführen. Der Eintritt ist frei.

Meditatives Tanzen für die Generation „50 Plus“ gibt es am Montag, 22. November, um 19.30 Uhr in der Mittleren Kaplanei. Eingeladen sind alle, die Freude an der Bewegung zur Musik haben. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro.

Am Dienstag, 23. November, um 9.30 Uhr diskutieren Frauen aktuelle Fragen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Haus am Weinberg. Für die Veranstaltung unter der Leitung von Hanna Kröger-Möller sind sieben Euro Eintritt zu bezahlen.

Im Literaturkreis am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr im Haus am Weinberg wird das das Buch „Dunkelblum“ von Eva Menasse besprochen. Fünf Euro Teilnahmegebühr werden hierfür fällig.