Christian Kessler ist neuer Kommandant der Abteilung Stadt

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am Dienstag die Zustimmung zu den Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf gegeben. Bürgermeister Georg Riedmann überreichte dem wiedergewählten Gesamtkommandanten Daniel Kneule die entsprechende Urkunde, ebenso an den zweiten Stellvertreter Tobias Schmidschneider. Bei der Abteilung Stadt gab es einen Wechsel, der bisherige Abteilungskommandant Patrick Krebs trat nicht mehr an, zu seinem Nachfolger wurde Christian Kessler gewählt, als stellvertretender Abteilungskommandant wurde Mathias Brutsch bestätigt. Er habe einen guten Job gemacht, dankte Bürgermeister Riedmann dem frischbeförderten Oberbrandmeister Patrick Krebs für seine Arbeit, lobte besonders seinen Einsatz bei Ausschreibung von neuen Fahrzeugen.