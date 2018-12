Chor „Ton in Ton“ stimmt auf Advent ein

Eine gelungene Einstimmung auf Advents- und Weihnachtszeit hat es am Freitag beim Adventskonzert des Frauenchors „Ton in Ton“ gegeben. Der Saal im Haus im Weinberg reichte gerade aus, die Zuhörer aufzunehmen, Pfarrer Tibor Nagy musste noch mit zusätzlichen Stühlen aushelfen.

Mit einem vielfältigen, abwechslungsreichen Programm und einer engagierten Darbietung haben es die Sängerinnen verstanden, die Zuhörer in den Bann zu ziehen. Sicher und routiniert wurde der Chor von Galina Eberhardt geleitet, die ihre Frauen musikalisch gut im Griff hat. Leicht und beschwingt starteten die Sängerinnen mit zwei Gospelsongs, „This little light of mine“ und „Rock my soul“, die Füße der Zuhörer wippten im Takt und einige trauten sich mit zu klatschen. Recht schnell verbreitete sich die Freude an der Musik und am Singen und sprang vom Chor auf die Besucher über.

Musikalisch begleitet wurde der Chor von Galina Eberhardt und Alex Hug am Schlagwerk. Etwas ungewohnt, aber gut dargeboten, die beiden Stücke „Adiemus“ und „Ameno“, zwei Lieder in einer Fantasiesprache, die dem Lateinischen ähnelt. Ruhig und bedächtig die Ballade „From a Distance“, sehr schön anzuhören die Geschichte vom kleinen Trommler, ihm folgten die Engel, die den Hirten die Geburt Jesu verkündeten. Leicht melancholisch, der Filmsong „Have yourself a merry little christmas“. Ebenso ruhig und besinnlich “Maria durch ein Dornwald ging”, es folgten heimische Weihnachtslieder.

Als das Publikum beim „Leise rieselt der Schnee“ zum Mitsingen eingeladen wurde, war die erste Zeile noch verhalten, doch dann gab es einen hörenswerten Gesamtchor.

Mit dem Stück „Winter Wonderland“ verabschiedeten sich die Sängerinnen. Allerdings war es klar, dass sich die Zuhörer eine Zugabe erklatschten.