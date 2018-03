Chor freut sich über neue Sänger

Die Mitglieder des Bodensee-Medley-Chors setzen auf das bewährte Team. In der Mitgliederversammlung am Samstag ist die bisherige Vorsitzende Theresia Leman einstimmig im Amt bestätigt worden. Auch die anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Aufgaben bestätigt, einzig Kassierer Alfons Pfau gab nach über 30 Jahren sein Amt an Blanka Büsch ab. Sieglinde Vitrano wurde für 20-jährige aktive Mitgliedschaft im Chor mit einer Urkunde geehrt.

Das vergangene Jahr war von Veränderungen und Herausforderungen geprägt, stellte Vorsitzende Theresia Leman fest. Es seien neue Mitglieder für den Chor geworben worden, die erfolgreich integriert wurden. Erfreulicherweise gebe es auch einige neue Sänger. Die Theatergruppe musste die Verschiebung der Termine für das Weihnachtstheater verkraften. Trotzdem seien die drei Aufführungen erfolgreich verlaufen, die Besucherzahlen seien trotz Änderung gut gewesen.

Im vergangenen Jahr gab es ein Gemeinschaftskonzert mit dem Männerchor Wald, auf dem Programm stand ein Liedermix von der Klassik bis zur Moderne. Zudem trat der Chor beim Wohltätigkeitskonzert des Christlichen Bildungswerkes auf. Letztmalig berichtete Kassierer Alfons Pfau über die Einnahmen und Ausgaben, mehr als 30 Jahre war er für die Finanzen des Vereins verantwortlich. Vorsitzende Leman dankte ihm für das beispielhafte Engagement mit einem Geschenk.

Die Veränderungen, die es im vergangenen Jahr beim Chor gegeben habe, habe es bereits vor drei Jahren bei der Theatergruppe gegeben, stellte Theaterleiter Andreas Lang bei seinem Bericht fest. Damals hätte die Gruppe noch sechs Spieler gehabt, inzwischen sind es elf, hinzukommen noch zehn Aktive, die hinter den Kulissen mitarbeiten. Bereits im Juni wolle die Gruppe mit den Vorbereitungen für die Aufführungen nach Weihnachten beginnen. In der nächsten Vorstandssitzung des Vereins solle der Termin festgelegt werden, kündigte die Vorsitzende an. Es sei noch nicht entschieden, ob die Aufführungen, wie bisher, nach Weihnachten erfolgen oder in der ersten Woche des neuen Jahres.

Für den Chor stehen die ersten Termine bereits fest, im März wird er beim Senioren-Nachmittag in Leimbach auftreten und eine Woche später beim Wohltätigkeitskonzert in der Stadthalle. Für 20-jährige Treue zum Chor wurde Sieglinde Vitrano geehrt, sie singt Alt.