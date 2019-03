Chaos-Kreuzung: Vorbereitungen für Umbau am Bahnübergang laufen

Die Vorbereitungen für den Umbau des Bahnübergangs in Markdorf haben begonnen. Bauarbeiter waren am Dienstag unter anderem damit beschäftigt, Schäden am Straßenbelag auszubessern. „Wir reparieren die Fahrbahn, so gut es geht“, sagt Dietmar Gutermann vom Stadtbauamt.

Ziel sei es, die Straße soweit instand zu setzen, dass am Donnerstag, 28. März, mit den Umbauarbeiten begonnen werden kann. Die Kreuzung am Bahnübergang wird dann für knapp eine Woche gesperrt. In dieser Zeit sollen die bestehenden Markierungen abgefräst und neue Markierungen aufgezeichnet werden. Außerdem muss die Beschilderung geändert werden.

Weil die Ampel seit gut einem Jahr nicht mehr funktioniert, wird am Bahnübergang auf der Achse Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße eine abknickende Vorfahrt eingerichtet. Bisher verläuft die Vorfahrtstraße parallel der Bahnlinie. Mit der neuen Verkehrsregelung soll verhindert werden, dass sich ein Rückstau auf die Gleise bildet.