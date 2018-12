Chaos-Ampel am Bahnübergang - Schule sammelt Unterschriften

Die Situation am Bahnübergang in Markdorf sorgt für Unruhe am Bildungszentrum Markdorf (BZM). Denn viele der insgesamt 1600 Kinder und Jugendlichen radeln in die Schule – und müssen den Weg über die problematische Kreuzung nehmen. Dass sowohl die Ampeln als auch die Schranken am Sonntag für mehrere Stunden komplett ausgefallen sind, ist aus Sicht der Schule der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Sie wollen jetzt Unterschriften sammeln und sie der Deutschen Bahn übergeben.

Probleme mit der Ampelanlage, die mit den Schranken verbunden ist, gibt es schon seit mehreren Jahren. Immer wieder kam es zu Störungen und Ausfällen, bis die Stadtverwaltung die Ampeln im Februar komplett abschaltete. Seither läuft lediglich ein sogenanntes Bahnnotprogramm. Dieses Notprogramm sorgt dafür, dass der Bahnübergang gesichert wird. Sobald sich ein Zug nähert, schalten die Ampeln an allen vier Seiten der Kreuzung auf Rot, die Schranken schließen sich. Sobald sich die Schranken öffnen, geben alle vier Ampel wieder aus, allerdings genau gleichzeitig.

Gefährliche Situation für Schüler

Laut Veronika Elflein, Schulleiterin des Schulverbunds am BZM, ist genau das ein Problem. Sie selbst fährt auch jeden Tag über die Kreuzung und beobachtet die Situation mit Sorge. „Wenn alle Ampeln gleichzeitig ausgehen und alle gleichzeitig losfahren dürfen, sind die Schüler teils echt überfordert“, sagt sie. „Das ist ein Zustand, der eigentlich gar nicht geht.“ Als Schule sei das BZM mitverantwortlich für den sicheren Schulweg.

Schulleitung und Lehrer versuchen, die Kinder und Jugendlichen für die gefährliche Situation am Bahnübergang zu sensibilisieren. „Die Klassenlehrer machen immer wieder darauf aufmerksam, aber wir haben auch schon Durchsagen gemacht“, sagt Elflein. Ihr geht es nicht um die Störung am Sonntag, als Ampeln und Schranken komplett ausfielen und die Züge in Schrittgeschwindigkeit über die Kreuzung fahren mussten. „So etwas kann überall passieren“, sagt sie. Unabhängig davon finden sie und ihre Kollegen aber, dass der Zustand an der Kreuzung nicht länger hingenommen werden sollte.

Unterschriftenliste wird ausgelegt

„Wir starten eine Petition und bitten alle Bürger, zu unterschreiben“, sagt die Schulleiterin. „Die Unterschriften wollen wir der DB Netze AG überreichen, denn wir haben wir den Eindruck, dass der Bahn nicht bewusst ist, wie prekär die Situation in Markdorf ist.“ Die Schule wolle auf diese Weise versuchen, das Verfahren zu beschleunigen. Die Unterschriftenlisten werden ab Mittwoch an verschiedenen Stellen in Markdorf ausgelegt, unter anderem in der Bibliothek am BZM.

Die Lösung des Problems könnte eine neue Verkehrsregelung für die Kreuzung sein. Auf Anregung der Deutschen Bahn hat die Markdorfer Stadtverwaltung im Frühjahr ein Ingenieurbüro damit beauftragt, eine Planung für solch ein Konzept zu erstellen. Es sieht eine abknickende Vorfahrt auf der Achse Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße vor. Bisher haben die Fahrer auf der Achse Bernhardstraße/Ensisheimer Straße parallel zu den Schienen Vorfahrt. Das Problem ist aber, dass die Linksabbieger auf der Gutenbergstraße den Zügen den Weg versperren könnten. Damit sich dort kein Rückstau bilden kann, sollen sie Vorfahrt erhalten.

Nachdem die Bahn mehrmals Nachbesserungen gefordert hat, liegt der Markdorfer Stadtverwaltung seit Dienstag die wohl finale Planung vor. Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess will die Unterlagen prüfen, bevor er sie an die Bahn weiterleitet. Ein Grund für die monatelangen Verzögerungen sei, dass viele verschiedene Stellen mit der Planung befasst seien, sagt er. Die Stadt sei Baulastträger, müsse aber alles durch die Verkehrsbehörde anordnen lassen. Außerdem seien weitere Akteure wie die Polizei oder Radfahrerverbände in solche Prozesse eingebunden. Schließlich müsse noch die Bahn zustimmen.

Die Deutsche Bahn teilt auf SZ-Anfrage mit, dass sie gemeinsam mit der Stadt an einer Verbesserung der Situation für die Straßenverkehrsteilnehmer an der Kreuzung des Bahnübergangs in Markdorf arbeitet. Das Ziel sei, eine möglichst schnelle und sichere Lösung zu finden. „Da es sich hierbei jedoch um einen äußerst komplexen Sachverhalt handelt, können zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussagen bezüglich einer möglichen Realisierung getroffen werden“, sagte ein Bahnsprecher.