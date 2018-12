Chöre proben für das Weihnachtsoratorium

Etwas ganz besonderes zur Einstimmung auf die Weihnachts-Feiertage, haben die Musikfreunde Markdorf vorbereitet. Sie werden das Weihnachtsoratorium, die Kantaten I bis III, von Johann Sebastian Bach am 23. Dezember, 18 Uhr, in der Markdorfer St. Nikolaus-Kirche aufführen. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 3. Dezember, in der Buchhandlung Wälischmiller. Es ist nicht das erste Mal, dass der Chor der Musikfreunde Markdorf und die Airbus BSG Dornier Chor- und Instrumentalmusik dieses populäre Bachwerk aufführen. Doch erstmals wird es eine historisch orientierte Darbietung geben, erklärte Dirigent Uli Vollmer. Der Chor wird vom Barockorchester „La Banda“ begleitet. Die Musiker haben sich auf „Alte Musik“ spezialisiert und verwenden dabei Nachbauten historischer Instrumente. Bereits beim Studium haben sie sich der Musizierpraxis und der Spieltechniken früherer Jahrhunderte verschrieben. Eigentlich hat Bach das Oratorium nur für Männer und Knaben geschrieben, wie damals üblich.

Deshalb wird die Alt-Stimme vom Countertenor Tobias Knaus übernommen. Der Freiburger hat seine Gesangsausbildung an der Hochschule in Basel absolviert, eine renommierte Hochschule für barocke Musik. Für den Part des Tenors wurde Tiago Pinheiro de Oliveira gewonnen. Der Portugiese studierte an der Karlsruher Musikhochschule und nahm an verschiedenen Meisterkursen teil. Am Baseler Theater hat er bei verschiedenen Bach-Kantaten mitgewirkt.

Die Bassstimme wird vom Bariton Francesco Ortega Marti gesungen. Der Spanier begann seine musikalische Ausbildung in einem Knabenchor, später besuchte er Meisterklassen renommierter Gesangsausbilder. Im vergangenen Jahr gewann er den Förderpreis des Konzerthauses in Freiburg.

Den Part des Sopran hat Ina Weißbach übernommen. Die Musiklehrerin aus Friedrichshafen wirkte bereits im vergangenen Jahr beim Reformationskonzert in Markdorf mit.