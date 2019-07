CDU sorgt mit Gegenkandidat für Verstimmung

Es ist vollbracht: Der Ortschaftsrat Ittendorf hat sich in der Sitzung am Montag konstituiert, die Ortschaftsräte wurden verpflichtet und Bernhard Grafmüller von der Umweltgruppe als Ortsvorsteher bestätigt. Allerdings gab es eine Verstimmung, weil Simon Pfluger (CDU) ebenfalls als Ortsvorsteher vorgeschlagen wurde. Das Wahlergebnis war dann aber eindeutig: UWG und Freie Wähler votierten mit vier Stimmen für Grafmüller, Pfluger erhielt die Stimmen der drei CDU-Vertreter.

Zahlreiche Ittendorfer waren ins Bürgerhaus gekommen, um die Sitzung zu verfolgen. Bernhard Grafmüller dankte den Bürgern für das gute Wahlergebnis zum Ortschafts- und Gemeinderat. Das klare Votum verstehe er als Zeichen des Vertrauens und als Auftrag, sich weiterhin für die Belange des Ortsteils einzusetzen. Der CDU-Gegenvorschlag sei für ihn unverständlich, da die UWG eindeutig das bessere Wahlergebnis erreicht habe und bisher stets nach Stimmenzahl entschieden wurde. Nach reiflicher Überlegung sei er zu dem Ergebnis gekommen, das er sich einen stellvertretenden Ortsvorsteher Pfluger nicht vorstellen könne. So erhielt bei der Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers Thomas Braun (FW) vier Stimmen, Simon Pfluger blieb bei drei Stimmen. Vor drei Jahren, bei der Wahl des Ortsvorstehers sei die CDU als stärkste Gruppe ausgehebelt worden, stellte Simon Pfluger abschließend fest.

Den Ortsteil Ittendorf im Technischen Ausschuss vertritt Jörg Bailer, im Verwaltungsausschuss Ursula Hutter-Koenen und im Ausschuss Umwelt und Landwirtschaft Thomas Braun. Wenn die Wahl des Ortsvorstehers nicht ganz auf die elegante Art abgelaufen sei, gehe er davon aus, das die zukünftige Zusammenarbeit im Ortschaftsrat genauso harmonisch verlaufe wie bisher, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann, schließlich gehe es um die Interessen von Ittendorf. Er hoffe, dass sich die Gemüter in der Sommerpause beruhigen und es dann wie bisher eine gute Zusammenarbeit im Ortschaftsrat gebe, schließlich gelte es, gemeinsam das Beste für Ittendorf zu erreichen, sagte Grafmüller abschließend. Zuvor hatte der bisherige Ortschaftsrat getagt und nachdrücklich die Resolution des Gemeinderats Markdorf zur Planung der B 31-neu zwischen Meersburg und Immenstaad unterstützt.

Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller verabschiedet Marlies Matt nach 19 Jahren aus dem Ortschaftsrat. Sie habe viel Zeit und Arbeit in diese Arbeit investiert und immer das Ohr bei den Bürgern gehabt, dankte Grafmüller. Sie habe sich jetzt den Ruhestand verdient. Auch Bürgermeister Georg Riedmann dankte Marlies Matt und erklärte, das die offizielle Verabschiedung in der Sitzung des Gemeinderates am 24. Juli erfolge.