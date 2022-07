Der CDU-Ortsverband Markdorf hält am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr seine Jahreshauptversammlung ab. Die Versammlung ist im Gasthaus Paese in Ittendorf. Neben Berichten stehen unter anderem Neuwahlen und CDU-Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay zum Thema „Corona, Inflation, Krieg, Energie, Klima – Krisen ohne Ende. Wie resilient ist Deutschland?“ auf der Tagesordnung. Anträge können bis Dienstag, 12. Juli, an die Kreisgeschäftsstelle gerichtet werden.