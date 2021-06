CDU Markdorf ärgert sich über einen Bürgermeisterkandidaten

- Eine Bewerberin und vier Bewerber haben sich am Dienstag bei der offiziellen Kandidatenvorstellung für die Wahl des Markdorfer Bürgermeisters am 27. Juni präsentiert. Neben Amtsinhaber Georg Riedmann kandidieren Heike Padberg, Klaus Schultz, Markus Lauffer und Alexander Kauderer. Ein weiterer Bewerber ist Samuel Speitelsbach, der zur Kandidatenvorstellung nicht erschienen ist. Die Markdorfer CDU-Vorsitzende Susanne Schwaderer nimmt in einer Pressemitteilung Stellung zur Präsentation der Bewerber.

„Das hat Markdorf nicht verdient,“ schreibt die CDU-Markdorf-Vorsitzende Susanne Schwaderer. Noch immer sei sie überrascht von der Aggressivität, mit der der Kandidat Markus Lauffer am Dienstagabend in der Stadthalle über die Gehrenbergstadt hergezogen sei, heißt es weiter.

„Ich hatte den Eindruck, es geht ihm gar nicht um Markdorf und das Wohl der Stadt, sondern vielmehr, dass Herr Lauffer eine persönliche Rechnung offen habe, die er begleichen wolle“, schreibt die Markdorferin, die am Dienstag live in der Stadthalle dabei gewesen sei.

Der Kandidat habe seine Hausaufgaben nicht gemacht, wenn er behaupte, dass seit „zehn Jahren“ Stillstand in der Stadt herrsche, so Schwaderer. Natürlich sei auch in Markdorf nicht alles Gold, aber die Gemeinde- und Ortschaftsräte, die Stadtverwaltung und die Bürgermeister Gerber und Riedmann hätten in den letzten zehn Jahren sehr gute Arbeit gemach, teilt sie weiter mit. Nicht umsonst schaue man im Umkreis neidisch auf die Gehrenbergstadt.

Dazu komme die große Vielfalt unterschiedlicher, aktiver Vereine. „Nicht nur die Bürgermeisterkandidaten sind von der Vereinsvielfalt in Markdorf überrascht. Ich selbst bin in zahlreichen Vereinen aktiv. Wir ehrenamtlich engagierten Markdorferinnen und Markdorfer tragen ganz wesentlich zu einem lebendigen, vielfältigen und liebenswerten Markdorf bei. Das lasse ich mir nicht von einem fremden Bürgermeisterkandidaten aus dem Schwarzwald kaputt reden“, schreibt Susanne Schwaderer.

Als CDU-Vorsitzende habe sie sicher eine gewisse Nähe zu Georg Riedmann, der zwar zu seiner CDU-Mitgliedschaft stehe, aber ein unabhängiger Kandidat sei. Dies habe er in den letzten Jahren dadurch bewiesen, dass Bürgermeister und CDU-Räte nicht immer einer Meinung gewesen seien. Das sei selbstverständlich, so Schwaderer.

Dennoch attestiert die 44-Jährige laut Mitteilung auch anderen aus dem Kandidatenfeld interessante Ideen und Ansätze für die weitere Zukunft von Markdorf. Natürlich könne man in acht Jahren Amtszeit Georg Riedmann auch das ein oder andere kritisieren oder anderer Meinung sein. Doch erwarte man einen professionellen und sachlichen, fairen Umgang im Wahlkampf, so die CDU-Vorsitzende.

„Demokratie und ein gutes Miteinander sind nicht, laut zu poltern und in ,basta-Manier’ auf den Tisch zu schlagen. Bei uns gewinnt die Gemeinschaft, nicht der vermeintlich Stärkere, der lauter schreit“, fasst Schwaderer in der Mitteilung zusammen. Der starke bürgerliche Zusammenhalt gerade in der Pandemie zeige zudem, dass Markdorf gut aufgestellt sei und Risse überwindbar seien. Solange diese nicht künstlich von außen befeuert würden.