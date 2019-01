CDU-Kandidaten für den Kreistag stellen sich vor

Mit den beiden Bürgermeistern Georg Riedmann (Markdorf) und Fabian Meschenmoser (Deggenhausertal) an der Spitze starten die CDU Ortsverbände Bermatingen, Deggenhausertal, Markdorf und Oberteuringen in den Kreistagswahlkampf. In der Nominierungsversammlung für den Wahlkreis 2 am vergangenen Freitag in Obersiggingen wurden die beiden einstimmig gewählt. Die Kandidatenliste wurde paritätisch mit fünf Frauen und fünf Männern besetzt. Der CDU-Ortsverband Oberteuringen war nicht vertreten, dessen Kandidaten innerhalb einer Oberteuringer Liste antreten.

Riedmann wurde bereits vor fünf Jahren in den Kreistag gewählt. Fabian Meschenmoser will die Nachfolge von Knut Simon, dem ehemaligen Bürgermeister des Deggenhausertals, antreten, der nicht wieder kandidiert. Auf den folgenden Listenplätzen kandidieren: Veronika Elflein-Mälicke (Markdorf), Natalie Kraus-Litzki (Bermatingen), Stefanie Moog (Deggenhausertal), Kerstin Mock (Markdorf), Claudio Förster (Bermatingen), Martina Koners-Kannegießer, Thomas Beck und Alfons Viellieber (alle Markdorf).

Eine Fülle von Themen erwarte den neuen Kreistag, stellte Georg Riedmann fest, dabei nehme besonders der Bereich Bildung eine wichtige Stellung ein. Dabei wird die begonnene Sanierung des Bildungszentrums Markdorf ein wichtiger Punkt sein. Im Bereich Verkehr und Mobilität sei dies die Planung und der Ausbau der Bodenseegürtelbahn. Ein weiterer Schwerpunkt sei der dringend notwendige Ausbau des schnellen Internets. Für ihn sei es wichtig, dass der Bürgermeister die Interessen seiner Gemeinde auch im Kreistag vertritt, erklärte Riedmann abschließend. Dem schloss sich auch sein Kollege aus dem Dtal an. Für ihn sei wichtig, die Interessen und Anliegen der Gemeinde im Kreistag zu vertreten, erklärte Fabian Meschenmoser.

Die CDU trete mit einer sehr guten Liste bei der Kreistagswahl an, freute sich der ehemalige Kreisrat Ernst Arnegger aus Markdorf. Sie sei ausgewogen, was die Zahl der kandidierenden Frauen und Männer betreffe, ebenso wenn es um deren Berufe und Alter gehe, alle Generationen seien vertreten. Ein wichtiges Thema in den nächsten Jahren seien die Planungen zur neuen B31 zwischen Immenstaad und Meersburg, stellte Arnegger fest. Die CDU-Markdorf habe den Planfall 7.5 bisher immer abgelehnt, ebenso sei es mit dem neuen Vorschlag des Regierungspräsidiums Tübingen, dem Planfall C, auch dieser rücke dicht an Ittendorf heran. Die B31-neu sei kein Ersatz für die südliche Umfahrung von Markdorf, deren Trasse bereits Plan festgestellt sei. In der neuen Legislaturperiode müsse der Kreistag dieses Thema angehen, deren Planung und Finanzierung der Landkreis übernommen habe. Ebenso brauche Bermatingen eine Umfahrung.