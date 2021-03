CDU erklimmt den Gipfel

Im Berghotel auf dem Höchsten hat sich die CDU zum „Gipfeltreffen“ versammelt. Zu Gast waren auch die drei Landtagskandidaten Dominique Emerich (Bodenseekreis), August Schuler (Ravensburg) und Klaus Burger (Sigmaringen). Außerdem waren der Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger und Minister a. D. Ulrich Müller zugegen, wie die CDU mitteilt.

Bürgermeister Michael Reichle aus Ilmensee freute sich, dass das Gipfeltreffen auf dem Höchsten stattfand. Er forderte, dass die CDU auch künftig ein starker Partner für die Kommunen im ländlichen Raum sein müsse. Anschließend stellten sich die Kandidaten vor.

Dominique Emerich betonte, dass die Region am See nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit Weltmarktführern, sondern auch ein beliebtes Erholungs- und Urlaubsziel sei. Die von Weinbau und Sonderkulturen geprägte Landschaft ziehe immer mehr Erholungssuchende an, welche hier auch kulinarische Hochgenüsse vom See finden.

August Schuler machte laut Pressemitteilung deutlich, dass innere Sicherheit auch ein Qualitätsfaktor für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Entwicklung sei. Das Polizeipräsidium Ravensburg, welches die CDU mit der Novellierung der Polizeireform ermöglicht hat, trage dazu bei.

Mit dem Blick in die drei Landkreise wies Klaus Burger darauf hin, dass es gerade in Oberschwaben viele solche besonderen Orte gäbe. Die junge Donau präge den Landkreis Sigmaringen mit zahlreichen Burgen und Schlössern, einer attraktiven Seenlandschaft und geschichtsträchtigen Leuchtturmprojekten wie der Heuneburg mit den Kelten oder Campus Galli. Gleichzeitig seien auch in Sigmaringen sogenannte Hidden Champions zu Hause. „Für die Menschen, findigen Köpfe, schaffigen Leute, Tag für Tag zu kämpfen“, das sei sein Anspruch.

Die CDU lobte die Aufstockung der Mittel für den Bundesverkehrswegeplan 2030. Steffen Bilger stellte dar, dass jetzt Bahn und Straße noch besser gefördert werden könnten. Gleichzeitig stehe bedauerlicherweise in Baden-Württemberg keine einzige Neubaustraßenstrecke vor dem Spatenstich. Er warb dafür, die einzelnen Verkehrsmittel besser zu vernetzen, anstatt sie gegeneinander auszuspielen.

Ex-Minister Ulrich Müller lobte das Gipfeltreffen. Er sagte aber auch, dass die CDU im Wahlkampf noch deutlicher werden müsse. Es gehe darum, die Wirtschaft stark aus der Krise zu führen. Er sprach sich wie auch die Kandidaten dafür aus, neben dem forcierten Testen und Impfen auch die Schritte der Öffnung konsequent voranzutreiben.

Detlef Thimm aus Ilmensee, welcher die Idee für dieses Gipfeltreffen hatte, freute sich, dass „bei dem Austausch die Strategien der CDU für eine dynamische Wirtschaft, Sicherheit, eine zuverlässige Gesundheitsversorgung, gute Bildung und gesellschaftlichen Zusammenhalt“ deutlich wurden, heißt es in der Pressemitteilung der Partei weiter.