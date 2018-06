CBW startet mit neuem Programm ins Jahr

Kaum hat das neue Jahr begonnen, steht auch das Christliche Bildungswerk Markdorf (CBW) in den Startlöchern. Mit einem neuen Programm versteht sich. Dieses dreht sich um Themen aus Kunst, Kultur, Spiritualität oder auch Politik. Mit den verschiedenen Vorträgen, Seminaren und Aktionen zum Mitmachen wollen die zehn Mitglieder des Teams auch dieses Jahr wieder viele Menschen anlocken. Schwerpunktthema ist wie im vergangenen Herbst das erste Gebot. Auf das letzte Jahr blicken die Mitglieder positiv zurück. Das Frühjahr habe zwar nicht ganz den Erwartungen entsprochen, erklärt Hanna Kröger-Möller, das Herbstprogramm habe diese aber wieder ausgeglichen. Vor allen Dingen Neuheiten wie Dialogreihen und Seminare hätten Interesse geweckt.

Der erste Termin ist bereits am Montag, 9.Januar. An diesem Tag gibt es im Haus im Weinberg um 20 Uhr einen Diavortrag über eine Pilgerreise zu sehen, unter dem Titel „Vom Bodensee nach Santiago de Compostela – Zwei Pilger auf dem Jakobsweg“. Andrea und Gerhard Frey erzählen dabei von ihrem 2200 Kilometer langen Fußmarsch.

Um das Schwerpunktthema geht es bei einer Diskussion am Sonntag, 29. Januar. Die Schulleiterin der Grundsschule Deggenhausertal, Ursel Hefler, und der Schulleiter der Hauptschule im Bildungszentrum Markdorf, Helmut Faden, gehen dabei der Frage nach, inwieweit das erste Gebot noch den Alltag prägt und wer heute die Götter sind. „Dabei spielen auch die Medien eine Rolle“, sagt Ernst Arnegger, Mitglied im CBW. Man wolle aber auch erfahren wie die Jugend mit diesem Thema umgehe, ergänzt Kröger-Möller, die zusammen mit Steffen Rooschüz vom staatlichen Schulamt die Diskussion leiten wird. Passend dazu hält Julian Burger, Abiturient am BZM, eine Präsentation zum Thema „Gott der Freundschaft: Facebook“.

Um Kinder dreht es sich auch am Montag, 23. April. Dabei gehe es um religiöse Fragen von Kindern an ihre Eltern, erklärt Arnegger. „Erwachsene tun sich manchmal schwer, diese Frage zu beantworten“, ergänzt Kröger-Möller. Denn oft sei es so, dass diese nicht nichts damit zu tun haben, sondern die Eltern sich schwer tun würden, was sie ihrem Kind antworten sollen. Diese Fragen versucht Professor Albert Biesinger von katholisch-theologischer Fakultät der Universität Tübingen zu beantworten. „Wer heute die Augen schließt, wird morgen große Augen machen – Wie religiöse Erziehung Kindern und Jugendlichen Zukunft gibt“ lautet das Thema des Vortrags.

Aber auch sonst sind viele interessante Punkte in dem Programm zu finden. Wie beispielsweise die Kunstausstellung „Spurensuche“ von Sigrid Berg am 24. März. Die Malerin aus Ravensburg stellt hierbei Bilder zu verschieden Psalmen aus. Der Frage „Macht Theologie Terror“ geht Superintendent im Ruhestand Herbert Koch am 9. Mai nach. Er bezieht sich dabei nicht nur auf die Islamisten, sondern bezieht beispielsweise auch den Nordirlandkonflikt mit ein. Das komplette Programm wird demnächst unter anderem in den Kirchen und im Rathaus ausliegen.