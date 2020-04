Carmen Huber zur Leiterin des Schulamts Markdorf bestellt

Das Regierungspräsidium Tübingen hat die Leitung des Schulamts Markdorf wiederbesetzt. Carmen Huber (Foto: RP Tübingen) heißt die neue Schulamtsdirektorin, teilt das Regierungspräsidium mit. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Huber, die wir im Stellenbesetzungsverfahren und in ersten Gesprächen als sehr zugewandt, offen und allem Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen erlebt haben“, so Abteilungspräsidentin Susanne Pacher bei der Übergabe der Bestellungsverfügung. Huber habe sich sehr bewusst für die neue Aufgabe in Markdorf entschieden. Sie freue sich auf die Herausforderung und auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Amtsbereich.

Carmen Huber wurde 1963 in Gießen geboren. Nach einer Ausbildung und Tätigkeit als Technische Zeichnerin legte sie auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur ab. Im Anschluss studierte sie an der Justus-von-Liebig-Universität Gießen die Fächer Deutsch, Sport und Bildende Kunst für das Lehramt der Grund- und Sekundarstufe. Schon während ihres Studiums engagierte sie sich in der Erwachsenenbildung.

Ihre ersten Erfahrungen als Lehrkraft sammelte sie an der Grund-, Haupt- und Realschule in Mittenaar. 2001 wechselte sie in den baden-württembergischen Schuldienst und wurde 2002 Schulleiterin an der Grundschule in Etzenrot. 2008 schloss Huber ein Kontaktstudium zur lösungsorientierten Beratung und Supervision in pädagogischen Handlungsfeldern an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg ab. Sie arbeitete mehrere Jahre als Dozentin im Fachbereich Erziehungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 2009 führe sie der Berufsweg als Schulrätin in die Bildungsverwaltung ans Staatliche Schulamt Rastatt. Dort übernahm sie die Fachbereichsleitung Grundschule und baute die Arbeitsstelle „Frühkindliche Bildung“ auf. Mehrere Jahre leitete sie dort den Bereich Lehrergesundheit, Arbeitssicherheit und betriebliches Eingliederungsmanagement. Carmen Huber ist verheiratet und hat vier Kinder.