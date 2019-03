Café der Sprachen bemüht sich um mehr Teilnehmer

Der Verein Mehrgenerationenhaus Markdorf wird weiterhin von Rudolf Glöggler geleitet. In der Mitgliederversammlung am Mittwoch ist er einstimmig im Amt des Vorsitzenden bestätigt worden, ebenso wie Schriftführerin Marlene Riederle und die Beisitzer.

Ziel des Vereins ist es, die Arbeit im MGH ideell und finanziell zu fördern, die dortigen Aktivitäten zu unterstützen, ebenso das bürgerschaftliche Engagement.

Ein Projekt des Vereins ist das Café der Sprachen, einmal im Monat treffen sich Interessierte, um die eigenen Sprachkenntnisse aufzufrischen. Derzeit gebe es nur eine Englisch- und eine Spanisch-Gruppe, berichtete Christa Emmans. Mit mehr Werbung und dem früheren Beginn um 19 Uhr sollen weitere Teilnehmer gewonnen werden.

Beim PC-Kreisel habe die Nachfrage abgenommen, erzählte Dietrich Brandt, das Lager sei voll mit Monitoren und Rechnern. Dafür gebe es eine größere Nachfrage im Reparatur-Café, bei Fehlern der Hardware zu helfen.

Seit fünf Jahren gibt es das Reparatur-Café im MGH, insgesamt wurde bei rund 1500 defekten Geräten bei der Reparatur geholfen, berichtete Karl Werkmeister. Aufgrund der großen Nachfrage gebe es Raumprobleme, zudem wurden weitere neue Helfer gewonnen. Zum fünften Geburtstag gebe es die Aktion „Handwerker-Führerschein für Alleinerziehende“, dabei solle Basis-Wissen vermittelt und gezeigt werden, wie kleine Reparaturen selber erledigt werden können.

Auch beim Möbel-Kreisel gebe es nur noch eine verhaltene Nachfrage, erklärte Marco Fandel. Das Lager ist voll, deshalb können nicht alle angebotenen Möbel angenommen werden.

Seit drei Jahren habe es das Projekt „1,2,3 – Alle sind dabei“ für Kinder und Familien mit und ohne Fluchterfahrung gegeben, finanziell unterstützt von der Kinderstiftung Baden-Württemberg, berichtete Waltraud Zeller-Fleck. Das Projekt sei sehr erfolgreich gewesen, es gab unterschiedliche Angebote für die Kinder in den Ferien. Auch in diesem Sommer sollte es wieder ein Angebot geben, dafür bat sie um finanzielle Hilfe durch den Verein.

Für das Bundesprojekt „Demokratie leben“ habe der Verein den Zuschlag erhalten, dabei sollen Kinder ab der fünften Klasse angesprochen werden, die ihre eigenen Ideen und Wünsche zur Umsetzung des Projekts einbringen sollen.

Bereits zum dritten Mal werde der Spendentopf „Altersgroschen“ durch das Projekte „OsterNestFreude“ unterstützt, eine Aktion, die bedürftige Rentner mit einem Ostergeschenk überrascht, berichtete Renate Hold.

Mit dem „Marktplatz gute Geschäfte“ soll im Sommer ein Projekt starten, bei dem Firmen und Handwerker einerseits und Vereine und Schulen auf der anderen Seite, die Möglichkeit zu Tauschaktionen geben soll, erläuterte Rudolf Göggler. Diese Idee komme aus dem Partnerhaus in Bremen und werde dort erfolgreich praktiziert. Am Tag von Europa- und Kommunalwahl werde es im MGH einen Tag der offenen Tür geben, zu dem jeder eingeladen sei, ein buntes Programm werde vorbereitet, kündigte Renate Hold an.

Der Vorstand des MGH-Vereins setzt sich künftig wie folt zuzsammen: Vorsitzender Rudolf Glöggler, Stellvertreterin Doris Kiefer, Schriftführerin Marlene Riederle, Kassierer Hugo Brecht, Beisitzer: Susanne Bosch, Karl Werkmeister, Hjördis Michling, Berthold Bailer, Christa Emmans, Helga Wagner. Als Beiräte wurden bestellt: Irmgard Teske, Gisela Handtmann, Marco Fandel und Dietrich Brandt.