BZM: Im Januar startet die Sanierung der Sporthalle

Die Sanierung des Bildungszentrums Markdorf (BZM) rückt näher: Der Beginn ist im Januar 2019 geplant. Den Anfang macht die Sporthalle. Harald Betting, Leiter des Bau- und Liegenschaftsamts des Bodenseekreises, stellte dem Technischen Ausschuss der Stadt Markdorf am Dienstagabend den aktuellen Stand der Planungen vor.

Nachdem der Kreistag der Sanierung der Sporthalle bereits zustimmte, schrieb die Kreisverwaltung die Arbeiten europaweit aus. Ein großer Teil davon sei inzwischen bereits vergeben. „Wir haben die Kosten auf sieben Millionen Euro geschätzt und liegen momentan bei sechs Millionen Euro“, sagte Betting. Die Angebote seien gut, der Großteil der Bieter sei aus der Region. „In der Summe liegen liegen wir acht Prozent unter der Kostenschätzung. Also haben wir noch einen Puffer“, sagte er.

Die Arbeiten an der Sporthalle sollen im kommenden Januar beginnen und voraussichtlich ein Jahr dauern. „Wir haben schon intensive Gespräche mit den Vereinen geführt, die die Halle nutzen“, sagte Betting. Sie werden für diese Zeit ausgelagert und können künftig in den Nachbarorten trainieren, etwa bei anderen Vereinen. Außerdem seien bereits Lagerräume für die Sportgeräte gefunden worden. Ende des Jahres soll die alte Sporthalle ausgeräumt werden.

Energiebedarf wird gesenkt

Während Böden und Wände erhalten blieben sollen – sie sind bereits in den Vorjahren saniert worden – wird die Fassade komplett ausgetauscht. Auch das Dach wird erneuert. Ziel ist, dass der Energiebedarf der Halle gesenkt wird. Sie soll künftig über einen KFW-70-Standard verfügen. Der Antrag für Zuschüsse sei bereits eingereicht. „Wir sind guter Dinge, dass wir die Fördergelder bekommen“, sagte Betting. Die Sanierung der Sporthalle soll rund 8,5 Millionen Euro kosten.

Sobald die Sporthalle fertig ist, kommt das Schulgebäude an die Reihe. Mit Blick auf das pädagogische Leitbild und die Weiterentwicklung der Schule wird das Gebäude teils umstrukturiert. Mehr Raum sollen der Ganztagsbereich und die Mensa bekommen. In diesem Zuge soll auch eine Aula eingerichtet werden, denn die fehlt bisher komplett. Dafür sollen Räume umgenutzt werden, die künftig nicht mehr gebraucht werden, etwa eine Schulküche und ein Handarbeitsraum. Sie werden jetzt noch von den letzten Jahrgängen der Werkrealschule genutzt, doch sobald sie mit der Realschule zur Verbundschule fusioniert ist, werden sie nicht mehr benötigt.

Am dringendsten ist die Sanierung der Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer wie Chemie, Physik und Biologie, für Kunst und für die Roboter-AG. In diesem Bereich werden nicht nur die Wände komplett herausgerissen, sondern es wird auch die gesamte Technik von der Heizung über die Lüftung bis hin zur Elektronik ersetzt. Auch die Fassade wird dort teilweise erneuert. „Weil ein Teil der bestehenden Fassade bleibt, entstehen Vorsprünge“, sagte Betting. Das liege daran, dass das neue Material dicker sei.

Küche soll kleiner werden

Optimiert werden soll außerdem die Flächen für den Ganztagsbereich. Da der momentane Eingangsbereich sehr groß ist, wird er neu aufgeteilt. Der Windfang wird deutlich verkleinert, dafür soll etwa eine Ausgabestation für Spielgeräte eingerichtet werden. Auch Küche und Mensa werden umgestaltet. „Wir haben einen Küchenplaner an Bord geholt, der Erfahrung mit Großküchen hat“, sagte Betting. Er habe sich einerseits angeschaut, wie die Anforderungen an die Hygiene erfüllt werden können und wie andererseits die Wege vom Wareneingang bis zur Speiseausgabe sinnvoll gestaltet werden können.

Während die Küche bisher von Westen beliefert wird, soll sie künftig von Norden her angefahren werden. Insgesamt werde die Küche kleiner als bisher. Im Gegensatz zur alten Küche, die noch aus der Anfangszeit der Schule stammt und in der ursprünglich richtig gekocht wurde, soll die neue Küche nur zur Ausgabe von Speisen dienen, die von einem Caterer angeliefert werden.

Die Baukosten am Schulgebäude werden aktuell auf 22,2 Millionen Euro geschätzt. „Davon sind zwei Millionen Euro als Indexkosten mit vorgesehen“, sagte Betting. Das bedeutet, dass die Kostenentwicklung berücksichtigt ist. „Momentan haben wir im Baugewerbe Kostensteigerungen von vier bis fünf Prozent pro Jahr“, sagt er. Der Bodenseekreis als Träger des BZM und die Stadt Markdorf teilen sich die Kosten nach einem bestimmten Schlüssel. Der Kreis soll rund 11,7 Millionen Euro übernehmen, die Stadt Markdorf 5,3 Millionen Euro. Außerdem rechnet der Kreis mit Zuschüssen in Höhe von 5,2 Millionen Euro. Somit ergibt sich gegenüber der ersten Kostenschätzung in Höhe von rund 17 Millionen Euro Kostensteigerungen in Höhe von 2,2 Millionen Euro für die Stadt und in Höhe von 3,1 Millionen Euro für den Landkreis.