BZM feiert am Samstag sein 50-Jähriges

Das Bildungszentrum Markdorf (BZM) wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Dieses Jubiläum wird am kommenden Samstag mit einem Festakt gefeiert. Bei einem Tag der offenen Tür präsentiert sich die Schule der Öffentlichkeit. Außerdem erscheint zum 50-jährigen Bestehen des BZM eine Festschrift.

Der Festakt, der am Samstag um 10.30 Uhr in der Sporthalle beginnt, richtet sich an geladene Gäste. Es sprechen Landrat Lothar Wölfle, Bürgermeister Georg Riedmann, ein Vertreter des Regierungspräsidiums Tübingen und die Schulleiterinnen Veronika Elflein und Diana Amann. Für Musik sorgen zwei Schulchöre und eine Schulband. „Außerdem zeigen wir einen Kurzfilm“, sagt Ellen Bendel vom Schulleitungsteam des Schulverbunds, die gemeinsam mit Kollegen seit etwa einem Jahr das Jubiläum vorbereitet. Der rund sechsminütige Film will den aktuellen Zustand des BZM abbilden. „Wir zeigen Schüler und Lehrer, aber auch die Mitarbeiter, die auch zur Schule gehören, etwa aus dem Sekretariat, der Bibliothek oder den Hausmeister“, sagt die Lehrerin.

Anlässlich der Feier gibt die Schule eine Festschrift heraus, in der auf die vergangenen 50 Jahre zurückgeblickt wird, die aber auch viel aktuelles enthält. Es kommen Schüler und Lehrer zu Wort, aber auch Ehemalige. „Die Festschrift soll zeigen, wie die Schule gestartet ist, was beibehalten wurde und was sich geändert hat“, sagt Ellen Bendel. Das Buch sei aber auch lustig und enthalte viele Anekdoten, berichtet Veronika Elflein, Rektorin des Schulverbunds.

An den Festakt schließt sich ein Tag der offenen Tür an, den Schüler und Lehrer in diesen Tagen vorbereiten. Damit die Schüler ihr Programm vorbereiten können, fällt am Donnerstag und Freitag sogar der Unterricht aus. Es wird Theatervorführungen geben, Ausstellungen, Präsentationen und Mitmachaktionen. „Die Schüler bereiten die Programmpunkte teils im Klassenverband und teils klassenübergreifend vor“, sagt Veronika Elflein.

Schüler vergraben Zeitkapsel

Für die Verpflegung mit Essen und Trinken sorgen beispielsweise die Schüler der Oberstufe, die Fachschaft Religion bereitet einen Raum der Stille vor, die Fachschaft Musik organisiert einen Flohmarkt. In einem Raum der Erinnerung wird auf die 50-jährige Geschichte des BZM zurückgeblickt und in anderen Bereichen wird gezeigt, wie der Unterricht abläuft. Dazu führen Schüler beispielsweise naturwissenschaftliche Versuche vor oder erläutern, wie Tablet-Computer im Unterricht eingesetzt werden. Auch AGs präsentieren sich, etwa die Roboter-AG, die regelmäßig bei internationalen Wettbewerben vertreten ist.

Weil bei einem Jubiläum aber nicht nur an die Vergangenheit, sondern auch an die Zukunft gedacht wird, haben die Schüler eine Zeitkapsel vorbereitet. Die Kinder und Jugendlichen haben die Kapsel mit Erinnerungsstücken befüllt. Sie wird am Samstag auf dem Schulgelände vergraben. „Beim nächsten runden Jubiläum kann sie wieder ausgegraben werden“, sagt Veronika Elflein.