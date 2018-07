Bunte Rohre für neue Ideen zur Stadtentwicklung

Es ist kein modernes Kunstwerk, was derzeit den Eingang von Markdorf Marketing in der Hauptstraße ziert. Die bunten Röhren sind als „Leuchttürme“ gedacht, in denen in den nächsten Wochen kreative Ideen von Bürgern gesammelt werden sollen.

Markdorf Marketing hat vor neun Jahren, gemeinsam mit interessierten Bürgern, neun Bereiche herausgearbeitet, die der Stadt eine besondere Gestalt geben. Daraus sind viele Dinge entwickelt worden, wie die Bildungstage, der Tag der Wirtschaft, Premiumwanderwege, Gesundheitswochen, oder das Neubürgertreffen. Nun will Markdorf Marketing erfahren, ob die Bürger weitere Ideen haben die Stadt attraktiv zu entwickeln. Hierzu finden sie neben den Leuchttürmen Papier und Kugelschreiber, können ihre Ideen notieren und dann die Karteikarte in den entsprechenden Leuchtturm werfen. Ende September werden die Karten ausgewertet.

Damit die Leuchttürme auffallen, hat Azubi Alexander Rist sie farbig gemacht. Er lernt Mechatroniker bei der Firma J. Wagner GmbH. Doch bevor die Farbe mittels Wagner-Sprühgerät aufgetragen werden konnte, musste Rist die Kunststoffrohe säubern, entfetten und grundieren. Erst dann kam die Farbe drauf.