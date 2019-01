BUND zeigt dunkle Seite von Plastik

BUND Markdorf und das christliche Bildungswerk laden für Mittwoch, 30. Januar, zu einer Diskussion über „Plastikmüll – Mikroplastik. Die dunkle Seite unseres Komforts“ ins Haus im Weinberg ein. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kunststoffe erleichtern das Leben ungemein, sie haben aber auch problematische Seiten, wie die Veranstalter schreiben. Besonders dann, wenn sie in Form von „Mikroplastik“ oder als Plastikmüll in die Umwelt gelangen. Sie reichern sich seit Jahren massiv in Gewässern, Böden, in der Luft an. An dem Abend spricht Ralf Bertling vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik über „Kunststoffe in der Umwelt“. Im Anschluss erzählen Kerstin und Paul Mommsen über „Wege aus dem Plastikwahn“ . Im anschluss erzählt Samuel Roch von der Fischereiforschungsstelle Langenargen über „Mikroplastik in Fischen – (k)ein Problem im Bodensee?“. Und Robert Klauer vom Outdoor-Ausstatter Vaude spricht über „Mikroplastik textilen Ursprungs - Quellen, Senken und Lösungsansätze“. Außerdem werden Grafiken des AlfredWegener-Instituts „Wie gelangt der Müll ins Meer“, und Negativ/Positivbeispiele aus den Bereichen (Plastik)verpackung und Mikroplastik in Form einer Ausstellung gezeigt. Die Ausstellung ist ab 18 Uhr geöffnet.