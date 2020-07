Bürgberger kritisieren Fahrradstraßen-Pläne

„Alles ist reibungslos verlaufen“, resümiert Polizeichef Uwe Stürmer den Freitagabend in Ravensburg am Telefon, „die Ravensburger und Rutenfestfreunde sind zu loben.“ Es habe keine nennenswerten Vorkommnisse gegeben, was das ausgefallene Rutenfest betrifft. Es seien fast nur Menschen in die Innenstadt gekommen, die auch einen Sitzplatz in einem Gastronomiebetrieb nachweisen konnten. Nur vereinzelt mussten Menschen von der Polizei abgewiesen werden, noch seltener seien Menschen mit Bierflaschen in der Hand angetroffen worden.