Bücherkauf per „Blind Date“: Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf startet neue Aktion

Ein „Blind Date“ mit einem Buch – was ungewöhnlich klingt, ist die Idee einer Weihnachtsaktion der Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf. Seit Montag kann jeder in der Bibliothek ein gut erhaltenes Buch zum kleinen Preis kaufen, blickdicht verpackt und mit nur wenigen Worten zum Inhalt – ein „Bild Date“ eben. Ziel ist es, sich völlig unvoreingenommen mit Literatur zu befassen.

Auf den Büchern, die allesamt mit weihnachtlichem Papier eingewickelt wurden, stehen nur kurze Beschreibungen und Stichwörter wie „Thriller“ oder „humorvoller Roman“. „Das Interessante daran ist, dass man sich so auf ein Buch einlassen kann, ohne davor von der Gestaltung des Covers, der Buchbeschreibung sowie von Rezensionen auf der Rückseite beeinflusst zu werden“, sagt Stefanie Miller, Mitarbeiterin der Bibliothek.

Idee vom Häfler Medienhaus

Die Idee stammt von Bianca Pieper, Leiterin der Bibliothek. Pieper, die zuvor im Medienhaus K 42 in Friedrichshafen gearbeitet hat, kennt die Aktion in ähnlicher Form von dort. „Der Unterschied zu unserer Aktion ist, dass die Leute die Bücher nicht wieder abgeben müssen, sondern sie kaufen und dadurch auch verschenken können“, erzählt Pieper.

Seit Montag kann jeder – so lange der Vorrat reicht – in der Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf ein Buch per „Blind Date“ kaufen. (Foto: Julia Rist)

Einen Buchflohmarkt hat die Bibliothek am Bildungszentrum auch schon in den letzten Jahren veranstaltet. Die „Blind Date“-Aktion findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Die Bücher sind Spenden von Kunden. Daher sind die Genres auch sehr unterschiedlich. Vor allem Romane und Krimis werden angeboten, aber auch Sachbücher, Jugendromane und Kinderbücher sind dabei, wie die Bibliothekarinnen erzählen.

Schon 20 Bücher verkauft

Die Resonanz sei bisher sehr positiv, erzählt Miller. „Wir haben in den ersten Stunden schon 20 Bücher verkauft“, sagt sie. Zuschlagen kann jeder, jedoch sei die Aktion bisher besonders bei den Schülern beliebt.

Die Bücher kosten zwischen einem und drei Euro, solange der Vorrat reicht. Bei einzelnen Büchern, wie beispielsweise bei einem größeren Sachbuch, kann der Preis leicht höher liegen. Der Erlös wird in neue Bücher für die BZM-Bibliothek investiert.