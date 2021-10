Bücherflohmarkt des TSV Markdorf und Umgebung e. V.

Dieses Jahr ist es wieder möglich: es gibt einen großen Bücherflohmarkt in der Stadthalle Markdorf am Samstag, 30. Oktober von 10 bis 17 Uhr. Wie der Veranstalter mitteilt, ist es das letzte Mal in dieser Form, daher gibt es einen großen Ausverkauf an Büchern. Außerdem gibt es wieder Kaffee und Kuchen, sowie Handarbeiten aus Wolle und Stoff, ebenso wie ein kleines Flohmärktle. Wann? - am 30.10. von 10 - 17 Uhr in der Stadthalle Markdorf. Es gilt die 3-G-Regel, Zutritt nur mit Maske. Bücher werden keine mehr angenommen.