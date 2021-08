Bücherausstellung am BZM zum Thema Gartengestaltung

Zur Inspiration und als Anregung für die eigene Gartengestaltung präsentiert das Regierungspräsidium Tübingen, Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, eine Ausstellung mit 45 Bildbänden und Büchern für Gartenfreunde und für die, die es werden wollen. Bis Samstag, 11. September, ist die Schau in der Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf zu Gast.

Die Ausstellung mit dem Titel „Gärten in Deutschland und anderswo“, so heißt es in der Pressemitteilung, gibt einen subjektiven Einblick in die schönsten Gärten. Die Bandbreite reicht vom Bauerngarten auf dem Land über die begrünte Dachterrasse in der Stadt und Urban Gardening bis hin zu klassischen englischen Landhausgärten.