Bucher-Areal: Investor will „Klasse statt Masse“

Investor Yilmaz Lechmann und Architekt Karl Braunger haben die Diskussionen rund ums alte Feuerwehrareal offenbar sehr genau verfolgt – und für ihr Projekt auf dem Areal des ehemaligen Möbelhauses Bucher die entsprechenden Rückschlüsse gezogen. Jedenfalls ging Braunger in seiner Präsentation am Dienstagabend im Gemeinderat auffallend intensiv auf das Thema Gebäudehöhe ein. Die spielte in der Diskussion letztlich aber keine Rolle, auch wenn das geplante Penthouse die Höhenvorgaben leicht überschreiten wird.

Doch der Reihe nach: Besonders wichtig war es Braunger, gleich zu Beginn seiner Präsentation klarzustellen, dass er nach der Vorgabe „Klasse statt Masse“ geplant habe. „Wir wollen ein qualitativ hochwertiges Gebäude“, so Braunger. Das heißt zum Beispiel, dass auf das Ausreizen der Geschossflächenobergrenze von 4000 Quadratmeter verzichtet wird. Die stattdessen geplanten 3000 Quadratmeter teilen sich auf in ein Sockelgeschoss mit vier Ladeneinheiten für den Einzelhandel (jeweils 230 bis 270 Quadratmeter), vier um 4,5 Meter zurückversetzte Ebenen mit jeweils drei Wohnungen und besagtes Penthouse, das nochmal so weit zurückversetzt werden soll, dass es von der Straße aus nicht wahrgenommen werden kann. Von der Höhe her bleibt das Penthouse zwei Meter unter dem gegenüberliegenden Proma. Das Dach des Sockelgeschosses wird begrünt, teils mit Bäumen. Die Fassade zur Hauptstraße ist komplett verglast geplant.

Ein „schlüssiges Konzept“ erkannte in dem „sehr passenden“ Vorentwurf Bürgermeister Bernd Gerber. Zu erkennen sei zudem eine „städtebaulich sehr sensible Vorgehensweise“. Alfons Viellieber (CDU) lobte die „moderne, sehr ansprechende Architektur“. Susanne Deiters Wälischmiller (Umweltgruppe) bescheinigte dem Gebäude einen städtischen Charakter, trotzdem besteche es durch Leichtigkeit. Eine städtebauliche Kante vermisste dagegen Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler). Der Schluchtencharakter der Hauptstraße werde dadurch aufgehoben. Ähnlich sahen es Uwe Achilles (SPD) und Christiane Oßwald (Umweltgruppe), wobei Letztere anmerkte, dass sie mit dem Entwurf super leben könne.

Dass er nicht mehr Geschosse bis an die Straße heran gesetzt hat, um die vermisste Kante entstehen zu lassen, begründete Karl Braunger damit, dass es an dieser Stelle, direkt gegenüber des Proma, auch aus städtebaulicher Sicht wichtig sei, Luft und Grün hineinzubringen. Quasi auch als Gegenpol zum mächtigen Einkaufszentrum. Ein nicht unerheblicher Grund dürfte zudem das Sonnenlicht sein, das in eine direkt bis an die Straße gebaute Wohnung im zweiten Geschoss eher selten einfallen würde.

Auf Basis des vorgelegten Vorentwurfs geht’s nun in das Bebauungsplanverfahren.