Bruno Stotz holt Goldmedaille auf der Cider World

Auf Anhieb hat Bruno Stotz (Foto: Stotz) mit einem alkoholfreien Cider bei der Cider World in Frankfurt den ersten Platz belegt und damit eine Goldmedaille geholt. Die Grundlage dafür ist das Streuobst, das er auf seinem Hof zwischen Meersburg und Markdorf anbaut, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit fünf Jahren bewirtschaftet er den „Stotz Hof“, baut dort Kürbisse, Erdbeeren und Artischocken an und eben auch sehr viel Streuobst, bei dem der Schwerpunkt auf den traditionellen Sorten liegt. Aus dem Obst wird dann der „handcrafted Cider“ in verschiedenen Geschmacksrichtungen produziert. Die besondere Aromatik des Obstsweins entstehe durch den kleinen Anteil von Weinbirnen und Quitten.

Die Cider World ist eine internationale Fachmesse für Cider und Obstwein. Bei der Prämierung werden die Produkte von einer 50-köpfigen Fachjury verkostet. Auch der trockene Cider vom Hofe Stotz bekam eine gute Bewertung und eine Silbermedaille.