Brielmayer, übernehmen Sie

Der neue Ortsvorsteher von Riedheim heißt Bernd Brielmayer (CDU). In der konstituierenden Sitzung des neugewählten Ortschaftsrates wurde er einstimmig gewählt. Ebenso einstimmig wurde Diana Bartosz (UWG) als seine Stellvertreterin bestätigt. Zuvor wurden der bisherige Ortsvorsteher Hubert Roth und die Ortschaftsräte Armin Arnegger, Helmut Jetter und Wiltrud Bolin verabschiedet.

Hubert Roth dankte den Ortschaftsräten für die gute Zusammenarbeit und das konstruktive Miteinander, ebenso dankte er dem Gemeinderat, der die Beschlüsse des Ortschaftsrates fast immer mitgetragen habe. Bürgermeister Georg Riedmann verzichtete auf eine Verabschiedung, diese erfolge am Samstag in der Mehrzweckhalle in Leimbach. Die Ortschaftsräte werden offiziell am Mittwoch verabschiedet, im Rahmen der Sitzung des Gemeinderates. Einzig Armin Arnegger verabschiedete er, da dieser am Mittwoch nicht dabei sein könne. Für seine zehnjährige Tätigkeit im Ortschaftsrat Riedheim wurde Arnegger mit der Stele des Gemeindetages ausgezeichnet, zudem bekam er eine Urkunde und Ehrennadel. Arnegger habe die Anliegen der Landwirtschaft und der Vereine in den Ortschaftsrat eingebracht.

Es wären fünf sehr intensive Jahre für den Ortschaftsrat Riedheim gewesen, stellte der Bürgermeister fest. Es habe viele kontroverse Diskussionen und schwierige Beschlüsse gegeben. Die Entscheidung sei nicht immer einfach gewesen, anschließend hätten die Ortschaftsräte wieder sachlich zusammengearbeitet, wie dies in einem demokratischen Prozess normal ist. Das Votum der Ortschaftsräte werde auch in Zukunft Gewicht haben, auch wenn Gemeinderäte im Einzelfall davon abweichen, erklärte Riedmann.

Nachdem der bisherige stellvertretende Ortsvorsteher Bernd Brielmayer die Ortschaftsräte per Handschlag verpflichtet hatte, erfolgten die Wahlen, bei der es keine Gegenkandidaten gab. Neu im Ortschaftsrat sind Tobias Kreidler und Christian Keßler (beide CDU), Moritz Georgy (UWG) und Julia Boßhart (FW). Weiterhin dabei: Bernd Brielmayer (CDU), Diana Bartosz (UWG) und Markus Heimgartner (FW).