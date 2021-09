Brennende Spülmaschine sorgt in Markdorf für Feuerwehreinsatz

Am Sonntagmittag wurden gegen 12 Uhr die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf wegen eines Brandes in der Konradstraße alarmiert. Bewohner eines Mehrfamilienhauses waren durch einen piepsenden Heimrauchmelder auf Qualm in einer Wohnung im Erdgeschoss aufmerksam geworden und hatten folgerichtig sofort die Feuerwehr über Notruf 112 verständigt. Das gab die Freiwillige Feuerwehr Markdorf in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Feuerwehr rückte mit dem Löschzug an und ein Trupp unter schwerem Atemschutz drang mit einem C-Rohr über ein Fenster in die betreffende, komplett verrauchte Wohnung vor. Sie fanden in der Küche einen brennenden Geschirrspülautomaten vor, der gelöscht wurde. Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Ein zweiter Trupp unter Atemschutz und Löschleitung unterstützte den Einsatz von der Terrassenseite her. Die Geschirrspülmaschine wurde aus der Küche entfernt und im Garten vollständig abgelöscht, die Wohnung und das Treppenhaus mit einem Elektrolüfter belüftet. Die Feuerwehr Markdorf war mit insgesamt mit sechs Fahrzeugen, Kommandowagen, Einsatzleitwagen, zwei Löschgruppenfahrzeugen und Drehleiter sowie 26 Einsatzkräften bis 13.15 Uhr vor Ort.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die betroffene Wohnung ist auf Weiteres aber nicht bewohnbar.