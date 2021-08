Brandmelder ohne Grund betätigt

Polizei und Markdorfer Feuerwehr sind am Dienstag gegen 22.45 Uhr zu einem Brandalarm in die Ravensburger Straße ausgerückt. Gebrannt hat es allerdings nicht. Laut Polizeibericht hatte ein Unbekannter am dortigen Parkhaus Bischofsschloss den Alarm offensichtlich mutwillig durch Einschlagen des Handmelders betätigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Telefon 07551 / 80 40 zu melden.