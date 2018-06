Bodenseekrokodile nehmen Kurs auf Montreal

Beim Robo-Cup in Magedburg, der deutschen Meisterschaft, haben sich die Bodenseekrokodile der Roboter AG des Markdorfer Bildungszentrums für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Nun sind die vier Schüler nach Montreal zur WM aufgebrochen, wie die Schule mitteilt. Im Gepäck haben sie die neuen T-Shirts, die beiden Fussballroboter und ganz viel Ehrgeiz zur Titelverteidigung.

Am Sonntag werden sie zum ersten Mal die Roboter auf den Spielfeldern testen und kalibrieren können. Abweichungen in Farbe und Beschaffenheit des Spielfeldteppichs und der Linienmarkierungen sorgen immer wieder für kleine Überraschungen, auf die die Sensoren eventuell noch angepasst werden müssen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Am Montag beginnen dann die Spiele, Interviews und Präsentationen.

Es ist bereits die achte Teilnahme der AG an einer Weltmeisterschaft. Die Erwartungen und die Motivation sind dementsprechend hoch, schreibt andrea Wodtko, Betreuerin der Roboter AG am Gymnasium des Bildungszentrums. „Wir wünschen unserem Team eine gute Reise und viel Erfolg“, schreibt sie.