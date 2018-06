Bodenseehaie für WM qualifiziert

Ende April fand in Magdeburg der Robocup Junior statt, und ein weiteres Mal schickte die Roboter AG des Bildungszentrums Markdorf ihre Teams los, um die begehrten Pokale zu gewinnen. Es qualifizierten sich fünf Teams, die an zwei verschiedenen Wettbewerben teilnahmen. Drei der Teams spielten „Roboterfußball“, die zwei übrigen nahmen am Robo-Rescue-Wettbewerb teil. Bei diesem Wettbewerb muss ein Roboter mit möglichst wenigen Fehlern durch ein Labyrinth fahren und sogenannte Opfer, die überall auf dem Weg verteilt sind, erkennen. Dieser Herausforderung stellten sich die Schüler des Teams „Toastbrot“ und „Nr. 8“. Toastbrot errang den zwölften Platz und Nr. 8 kam trotz großer anfänglicher Schwierigkeiten mit zwei nahezu perfekten Läufen sogar auf den sechsten Platz.

Die Schüler des Teams „Bodenseepiranhas“ gehörten anders als die übrigen Soccer-Teams der Leichtgewichtsklasse an und waren dort sehr erfolgreich, obwohl sie zum ersten Mal an der deutschen Meisterschaft teilnahmen. Nach zwei Siegen als Gewinner der Gruppenphase verloren sie im Halbfinale gegen den neuen deutschen Meister und kamen so auf einen glänzenden vierten Platz. Die Qualifikation für die WM in Eindhoven wurde leider knapp verpasst!

Zwei Markdorfer Teams müssen gegeneinander antreten

Die „BodenseeSoccerGirls“ waren trotz eines defekten Ballschusses im ersten Spiel Sieger in der Gruppenphase geworden und siegten auch im Viertelfinale. Im Halbfinale verloren sie gegen den amtierenden deutschen Meister und trafen so im Nachspiel auf das zweite Team vom BZM, die „Bodenseehaie“.

Für die Haie ging es phänomenal los. Sie gewannen in der Gruppenphase nicht nur alle Spiele, sondern besiegten dabei auch noch den amtierenden deutschen Meister mit einem 7:3. Der Erfolg der Haie setzte sich auch im Viertelfinale fort, in welchem sie mit einem 21:0 als Sieger hervorgingen. Im Halbfinale mussten sie nach einem 27-minütigem 0:0 (die übliche Dauer eines Spiels beträgt zehn Minuten) durch ein tragisches Golden Goal eine Niederlage hinnehmen. So trafen sie im Nachspiel auf die BodenseeSoccerGirls.

Nach einem Spiel der beiden BZM-Teams gingen die Bodenseehaie mit einem knappen 2:1 als Sieger hervor und errangen einen dritten Platz und damit die Qualifikation für die Weltmeisterschafft. Gejubelt konnte hier leider nicht werden – aber gefreut haben sich natürlich trotzdem alle.

Die Aktivitäten der Roboter AG werden von den ehrenamtlichen Betreuern Andrea Wodtko, Uwe Preuß und Klaus Kümpel unterstützt, die neben dem Leiter Gerd Kästle die Schüler betreuen.

Die finanzielle Unterstützung durch mehrere Sponsoren hat diese Erfolge erst ermöglicht.