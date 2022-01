Bodenseegürtelbahn: Fahrplan ändert sich morgens teilweise

Uhldingen-Mühlhofen erhält einen neuen RE-Halt kurz vor sieben Uhr morgens. Für Bermatingen müssen morgens bei zwei Zügen in Richtung Friedrichshafen die Halte getauscht werden. Das teilt der Verkehrsverbund bodo mit. Die Änderungen gelten ab Montag, 10. Januar.

Neuer Halt in Uhldingen-Mühlhofen

Der RE 3 / 3078 (Laufweg Friedrichshafen-Basel) erhält montags bis freitags um 6.57 Uhr einen neuen Halt in Uhldingen-Mühlhofen. Damit reagiere das Verkehrsministerium und DB Regio auf die Kritik an der seit Dezember klaffenden Bedienungslücke in Richtung Singen. Reisende kommen jetzt laut der Mitteilung ab Uhldingen wieder rasch und ohne Umsteigen vom Bodensee in den Hegau und an den Hochrhein, auch der Anschluss nach Konstanz mit dem Seehas werde in Radolfzell erreicht.

Tausch von Zughalten in Bermatingen-Ahausen

Wegen der dichten Streckenbelegung müsse in Bermatingen-Ahausen montags bis freitags ein Tausch von Zughalten vorgenommen werden:

Bei RB 31 / 17761 (Laufweg Radolfzell – Friedrichshafen) entfällt der Halt in Bermatingen-Ahausen um 7.51 Uhr;

Als Ersatz hält der nachfolgende IRE 3 / 3043 (Laufweg Singen – Friedrichshafen) neu um 8.09 Uhr in Bermatingen-Ahausen. Leider könnten bei dieser Ersatzverbindung um 8.09 Uhr ab Bermatingen die Halte in Kluftern und Fischbach nicht mehr erreicht werden. Es gebe aber alternative Verbindungen: mit RB 31 / 17759 um 7.29 Uhr, mit RB 31 / 17763 um 8.33 Uhr ab Bermatingen oder mit dem Regionalbus 7396 um 8.02 ab Salemer Straße und Umstieg in Markdorf Bahnhof auf den Stadtbus Linie 12 Richtung Friedrichshafen mit Halten in Kluftern und Spaltenstein.

Achtung geänderte Abfahrtszeiten

Bei allen drei genannten, aber auch bei weiteren Zügen der Bodenseegürtelbahn im morgendlichen Berufsverkehr ändern sich die Abfahrtszeiten laut Ankündigung im Minutenbereich. Dies könne entweder nur Teilabschnitte betreffen oder den gesamten Laufweg. Grund dafür sei die dichte Streckenbelegung, für die die über 100 Jahre alte, eingleisige Bodenseegürtelbahn nicht ausgelegt sei und die kaum mehr zusätzliche Halte zulasse.