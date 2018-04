Bodensee-Klassik macht Halt in der Altstadt

(sz) - Die Teilnehmer der Bodensee-Klassik fahren am Freitag, 4. Mai, durch die Markdorfer Innenstadt. Zwischen 14.50 und 16.20 Uhr kurven die rund 180 Oldtimer durch die Altstadt der Gehrenbergstadt.

Sie gelte als der schönsten Rallyes des Südens und findet in diesem Jahr bereits zum siebten Mal statt. Vom 3. bis 5. Mai führt die Rallye in fünf Etappen insgesamt rund 650 Kilometer durch das Allgäu und Oberschwaben sowie durch Österreich.

Die Vielfalt der Fahrzeuge reiche von Vorkriegsfahrzeugen bis hin zu Youngtimern aus dem Jahr 1995, wie es in einer Ankündigung heißt. Highlights in diesem Jahr sei ein Ford Gran Torino und ein Ferrari Dino 246, bekannt aus den Kult-Serien „Starsky & Hutch“ und „Die 2“. Besonderes Schmuckstück und das älteste Fahrzeug der Rallye sei ein Marmon Roosevelt Racer aus dem Jahr 1929.

Die Oldtimer kommen in Markdorf aus westlicher Richtung, fahren durch die Hauptstraße, den Stadtgraben, durch die Breite Gasse in die Ulrichstraße und dann durch die Marktstraße. Vor der Tourist-Info/Rathaus machen die Oldtimer Halt, bekommen vom Nachtwächter Winfried Böhm einen Markdorf-Stempel in ihre Fahrzeugunterlagen sowie einige Geschenke. Anschließend fahren die Oldtimer über die Weinsteige zur B 33 weiter nach Friedrichshafen.

Die Bodensee-Klassik ist die Schwester-Veranstaltung der Hamburg-Berlin-Klassik und wird seit 2012 jedes Jahr von Auto Bild Klassik veranstaltet. Die Rallye-Strecke wird jedes Jahr neu festgelegt. Dabei gehe es nicht um Geschwindigkeit. Das Motto lautet: „Reisen statt Rasen“. Wichtig sei dem Veranstalter bei der Rallye eine größtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbranche und Prominenten stehe das emotionale Erlebnis im Vordergrund, wie es weiter heißt. Die Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlich reizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.