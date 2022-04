Bodensee-Klassik kommt in Markdorf vorbei

Zwei Jahre musste sie aussetzen – jetzt geht die Ralley im Süden Deutschlands wieder an den Start: Vom 5. bis 7. Mai ist die Bodensee-Klassik zurück auf den malerischen Straßen des Dreiländerecks.

Rund 555 Kilometer werden die 100 Old- und Youngtimer in dieser Zeit absolvieren, teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit. Dem Prolog am 5. Mai rund um Friedrichshafen folgen am 6. Mai die „Schwäbische Alb Tour“ und am 7. Mai eine „Ostallgäu-Runde“. Start und Ziel ist jeweils die Messe Friedrichshafen, wo parallel die „Motorworld Classics Bodensee“ stattfindet.

Die Rallye startet am 5. Mai um 16 Uhr an der Halle A1 der Messe Friedrichshafen mit einem kurzen Prolog von 65 Kilometern rund um Friedrichshafen. Die Fahrt verläuft über Markdorf und der erste Teilnehmer ist gegen 17 Uhr in Markdorf an der Durchfahrtskontrolle am Rathausplatz, der letzte gegen 18.20 Uhr, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter weiter. Die Fahrer werden von der Bodensee-Apfelkönigin Julia Heimgartner begrüßt.

Für die Bodensee-Klassik haben sich auch prominente Teilnehmer angemeldet: Neben dem ehemaligen Formel-1-Star Nick Heidfeld gehen auch der vierfache Olympia-Sieger André Lange und Schauspielerin Gesine Cukrowski an den Start.