BMW-Fahrer verliert Kontrolle und kracht gegen Leitplanke

Unachtsamkeit dürfte nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwoch gegen 22.15 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet hat. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer war von der Stadtmitte in Richtung Meersburg unterwegs und geriet kurz vor dem Ortsschild nach rechts in den Grünstreifen. In der Folge lenkte er gegen und übersteuerte seinen Wagen. Der Pkw drehte sich und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand rund 12000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.