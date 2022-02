Blutspendetermine in Markdorf

Der DRK-Blutspendedienst bietet je einen Bluspendetermin am Donnerstag, 3. März, und am Freitag, 4. März, jeweils von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle in der Bussenstraße 2 in Markdorf an. Spender müssen vorab einen Termin reservieren. Darauf weist das DRK hin. Es gilt die 3G-Regel. Zutritt zum Blutspendelokal haben nur Personen, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Die Spender müssen entsprechende Nachweise mitbringen (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests bei den Blutspendeterminen vor Ort angeboten werden, teilt das DRK weiter mit.