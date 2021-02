Blut spenden in der Markdorfer Stadthalle

Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet das DRK wieder dringend um Blutspenden. Die nächsten Termine sind am Donnerstag, 25., und Freitag, 26. Februar, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr in der Markdorfer Stadthalle in der Bussenstraße 2.

Um den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, findet auch diese Blutspende nur nach vorheriger Online-Terminreservierung statt.