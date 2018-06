Blitzschlag verursacht Stromausfall bei Markdorf

Ein Blitz hat am Donnerstagmittag gegen 13.50 Uhr zwischen Markdorf und Horgenzell einen Kurzschluss im 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz der Netze BW verursacht.

Vom Stromausfall betroffen waren laut einer Mitteilung von Netze BW Haushalte und Betriebe in einem streifenförmigen Gebiet von Leimbach bis Stadel entlang der B 33 und schließlich über Sattelbach bis nach Glashütten-Höchsten. In Abstimmung mit der zentralen Leitstelle in Ravensburg konnte die Bereitschaft schließlich einen Defekt in der Ortsnetzstation Kappel bei Sattelbach als Fehlerquelle ermitteln. In unmittelbarer Nähe hatte zum Zeitpunkt des Stromausfalls laut einer Augenzeugin ein Blitz eingeschlagen.

Mithilfe von Schaltungen konnten die Monteure bereits ab 14.15 Uhr die Versorgung wieder aufbauen. Nach knapp einer Stunde waren fast alle Anschlüsse wieder am Netz. Sattelbach selbst war bis spätestens um 15.26 Uhr komplett wieder versorgt. Den Ausfall der defekten Station Kappel konnten die Monteure durch weitere Schaltungen im 400 Volt-Ortsnetz provisorisch überbrücken. Sie soll in den nächsten Tagen repariert werden.

Bei der Netze BW ist das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz grundsätzlich in sogenannten offenen Ringen aufgebaut, sodass im Störungsfall ein beschädigter Leitungsabschnitt – in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen – herausgeschaltet, also von der Versorgung abgeschnitten werden kann. Durch Schaltungen innerhalb der Ringstruktur können betroffene Stationen wieder ans Netz genommen oder sozusagen mithilfe von Umleitungen versorgt werden, schon bevor die Reparatur der beschädigten Stelle beginnt. In den Ortsnetzstationen wird die Spannung von 20 000 auf die haushaltsüblichen 400/230 Volt heruntertransformiert.

