Nachdem Unbekannte über das vergangene Wochenende zwei Blitzer in der Markdorfer Straße und in der Ahauser Straße mit gelber, schwarzer und weißer Farbe beschmiert haben, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Der am stationären Geschwindigkeitsmessgerät und am „Enforcement-Trailer“ entstandene Sachschaden kann laut Polizeibericht bislang noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.